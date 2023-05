And Just Like That 2: quando esce?

È ufficiale: mancano poche settimane all’uscita dei nuovi episodi di And Just Like That, l’attesissima seconda stagione della serie Sky Exclusive. Creata da Darren Star e firmata dal produttore esecutivo Michael Patrick King, la serie è il sequel di Sex and the City e avrà ancora una volta per protagoniste le iconiche Sarah Jessica Parker, alias Carrie, Cynthia Nixon, che interpreta Miranda, e Kristin Davis, ovvero Charlotte. Ecco cosa sappiamo sulla seconda stagione in arrivo su Sky e NOW.

Il cast di And Just Like That 2

Oltre alle già citate protagoniste, nel cast di And Just Like That 2 tornano anche Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang e Alexa Swinton. Come nella prima stagione, uscita tra il 2021 e il 2022, tra gli interpreti non compare Kim Cattrall, che in Sex and the City interpretava Samantha Jones, la quarta componente dell’inseparabile gruppo di amiche protagoniste. L’attrice aveva scelto di non prendere parte al progetto, pare, per via di alcuni dissapori con Sarah Jessica Parker.

Nella seconda stagione ci sarà invece Sara Ramírez, che interpreta Che, personaggio non binario che intreccia una complicata relazione con Miranda e diventa collega di Carrie per un podcast. Già da qualche mese, poi, è noto che nei nuovi episodi tornerà John Corbett, che in Sex and the City aveva interpretato Aidan, uno dei fidanzati storici di Carrie. Alcune foto scattate sul set hanno mostrato Corbett e Parker baciarsi appassionatamente tra le strade di New York City: è un segnale del fatto che ci sarà un ritorno di fiamma definitivo tra Aidan e Carrie?

È atteso nella seconda stagione anche Sam Smith: il cantante britannico premio Oscar e vincitore di quattro Grammy ha infatti postato sui suoi canali social una foto che lo ritrae sorridente sul set della serie.

Anticipazioni su And Just Like That 2

La testata Entertainment Tonight ha anticipato che la seconda stagione di And Just Like That bilancerà commedia e dramma. L’attrice Sarita Choudhury in un’intervista ha inoltre dichiarato che la seconda stagione sarà diversa dalla prima, sarà più divertente e andrà maggiormente incontro ai desideri del pubblico. Non stupisce questo cambio di rotta nella serie: la prima stagione di And Just Like That non ha ricevuto critiche positive e, anzi, ha deluso molti fan, che l’hanno accusata di non essere riuscita a riportare sullo schermo la leggerezza di Sex and the City.

Fra gli sceneggiatori della seconda stagione, oltre a Michael Patrick King, ci sono Samantha Irby, Susan Fales-Hill, Lucas Froehlich, Rachel Palmer, Julie Rottenberg e Elisa Zuritsky. Michael Patrick King è anche uno dei registi dei nuovi episodi con Cynthia Nixon, Ry Russo-Young e Julie Rottenberg.

Quando esce And Just Like That 2

And Just Like That 2 arriva a giugno 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La data precisa di uscita non è ancora stata annunciata.

