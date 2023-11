Fonte foto: Mr.Mikla / Shutterstock.com

Samsung ha già avviato il rollout dell’aggiornamento ad Android 14, nuova versione del sistema operativo di Google che viene arricchita dalla One UI 6.0 che, tra le novità, include anche i sistemi di sicurezza aggiuntivi racchiusi nella funzionalità Blocco Automatico.

L’aggiornamento ad Android 14 è già arrivato per i Galaxy S23 (dopo meno di un mese dal rilascio della prima versione stabile da parte di Google) e arriverà su diversi altri dispositivi Galaxy. Rispetto a quanto annunciato nei giorni scorsi, però, ci sono dei cambiamenti.

Samsung, infatti, ha fatto marcia indietro, ammettendo un errore. Alcuni dispositivi Galaxy per cui era previsto l’aggiornamento, almeno stando a quanto indicato in un comunicato ufficiale dell’azienda, non riceveranno Android 14 e la nuova One UI 6.0.

Samsung ammette l’errore

Samsung aveva annunciato il rilascio di Android 14 anche per alcuni dispositivi arrivati sul mercato nel 2020 come i Galaxy S20 (in foto), i Galaxy Note 20, il Galaxy Z Flip di prima generazione e il Galaxy Z Fold 2.

La casa coreana è, però, tornata sui suoi passi, modificando il comunicato stampa ed eliminando i modelli citati che, quindi, non riceveranno l’aggiornamento ad Android 14. L’elenco errato era stato incluso solo in un comunicato, legato alle novità della One UI 6.

Samsung, infatti, non aveva mai confermato il rilascio di Android 14 per i suoi top di gamma del 2020. In risposta a una richiesta di chiarimento da parte del magazine 9to5Google, l’azienda coreana ha confermato che l’inserimento degli smartphone, poi rimossi, è stato un errore.

Gli smartphone Samsung che riceveranno Android 14

La scelta di non rilasciare Android 14 per i top di gamma del 2020 rientra nella politica di aggiornamenti di Samsung. Non si tratta, quindi, di una promessa mancata. L’azienda, infatti, solo per i modelli arrivati sul mercato a partire dal 2022 prevede il rilascio di quattro major update per Android.

Di conseguenza, i Galaxy S23 di quest’anno, arrivati sul mercato con Android 13, riceveranno Android 17 mentre i Galaxy S20 del 2020, arrivati sul mercato con Android 10, si fermeranno ad Android 13. Gli smartphone che ricevono una nuova versione di Android riceveranno, naturalmente, anche una nuova versione della One UI.

L’elenco degli smartphone Galaxy che riceveranno Android 14 con la One UI 6.0 comprende: la serie Galaxy S23, la serie Galaxy S22, la serie Galaxy S21, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Flip3 oltre ai mid-range A54, A53, A34, A33, M54, M53, M34, M33. L’aggiornamento arriverà anche per la gamma Galaxy Tab, per le serie S8 e S9.

Le tempistiche di rilascio dell’aggiornamento variano in base al modello, con i più recenti e i modelli premium che dovrebbero ricevere l’update già nel corso delle prossime settimane (come detto in apertura, Android 14 è già in fase di rilascio per i Galaxy S23).