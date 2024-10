Android 15: brutte notizie per chi ha un Samsung

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Android 15 è in ritardo e con esso anche la Samsung One UI 7.0, l’update più grande mai sviluppato da Samsung ma per il quale ci sarà ancora da attendere parecchio

Fonte foto: Mojahid Mottakin / Shutterstock

L’arrivo ufficiale di Android 15 è fissato al prossimo 15 ottobre per i Google Pixel. In leggero ritardo, insomma, rispetto ai piani iniziali di Google che contava di far uscire la versione stabile del suo sistema operativo con l’arrivo dei Pixel 9 ma che invece, forse per problemi nella stabilità del software, ha dovuto rimandare tutto di circa due mesi.

Questo, chiaramente, ha fatto slittare anche le release delle versioni del software personalizzate dai diversi singoli di smartphone, come Samsung, ad esempio, che nel corso della Samsung Developer Conference 2024 ha parlato della versione stabile della One UI 7.0.

Quando arriva la Samsung One UI 7.0

Come confermato dal colosso sudcoreano, la Samsung One UI 7.0 basata su Android 15, arriverà nel 2025, anche se il programma beta dovrebbe iniziare entro la fine di quest’anno.

Ciò vuol dire, essenzialmente, che l’interfaccia arriverà sui futuri Samsung Galaxy S25 e sarà rilasciata successivamente per gli altri modelli compatibili, come i Samsung Galaxy S24 e gli altri device ancora .

Una notizia che, visti i ritardi nell’arrivo di Android 15, era praticamente già data per certa ma che ora, con le conferme di Samsung, è diventata ufficiale, scatenando le reazioni degli utenti in rete che dovranno pazientare ancora diversi mesi prima di poter provare le nuove funzionalità sul proprio smartphone.

Le novità della Samsung One UI 7.0

Nonostante la delusione iniziale, però, bisogna tenere in considerazione che la One UI 7.0 proporrà un redesign completo dell’interfaccia di Samsung, con tanti cambiamenti (piccoli e grandi) che hanno interessato ogni particolare dell’interfaccia dalle icone alle funzionalità.

Attendere fino al 2025, dunque, può essere un sacrificio che vale la pena fare, soprattutto perché, stando alle prime indiscrezioni sul web, si tratterà del più grande e più importante aggiornamento mai realizzato da Samsung.

Nel corso della Samsung Developer Conference 2024, gli sviluppatori hanno parlato delle principali novità di questa interfaccia che sarà basata su tre caratteristiche principali: la semplicità, la riconoscibilità e l’emotività, a testimonianza del fatto che il colosso sudcoreano ha voluto, sì, rinnovare il suo prodotto, ma mantenendolo comunque in linea col passato e pronto a generare “risposte emotive positive” durante il suo utilizzo.

Per quanto riguarda il design, le indiscrezioni a disposizione parlano di grandi cambiamenti nelle icone delle app di sistema, dell’icona della batteria e delle relative animazioni per la ricarica. A questo si aggiunge anche un’interfaccia background rinnovata, nuove animazioni e nuovi pop-up di notifica.

Da quel che sappiamo, inoltre, Samsung ha aggiunto anche parecchie impostazioni di personalizzazione dell’interfaccia come maggiori regolazioni delle icone delle scorciatoie, diversi widget per il desktop e per la schermata di blocco e l’arrivo delle cartelle di grandi dimensioni.

Sul fronte della user experience, invece, l’azienda sudcoreana ha aggiunto un’area di controllo nella parte inferiore della schermata di blocco, dalla schermata delle notifiche in alto a sinistra si potranno controllare più applicazioni e ci sarà la possibilità di unire (o separare) la barra di scelta rapida con quella delle notifiche.

Infine, dovrebbe essere disponibile una nuova interfaccia della fotocamera per semplificare l’utilizzo del device a una mano e gli SMS 5G.