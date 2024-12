Android 15 arriva sui Samsung Galaxy, ma solo in beta

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Samsung ha rilasciato la prima versione beta della One UI 7, la nuova interfaccia di sistema basata su Android 15 destinata per ora ai device della serie Galaxy S

Fonte foto: Wongsakorn Napaeng/Shutterstock

Samsung ha rilasciato la versione beta di One UI 7, l’interfaccia di sistema proprietaria basata su Android 15 destinata agli smartphone Galaxy. Questa nuova release introduce molte nuove funzioni che riguardano principalmente intelligenza artificiale, sicurezza e opzioni di personalizzazione, grazie anche a un design rinnovato che permette all’utente di gestire al meglio il proprio device.

Con questa prima versione beta Samsung mostra agli utenti con dispositivi compatibili le potenzialità della nuova interfaccia e si prepara anche a rinnovare la user experience, rendendo l’utilizzo del proprio smartphone più immediato e intuitivo.

Samsung One UI 7, le novità in arrivo

La prima grande novità dell’update riguarda le funzioni basate sull’intelligenza artificiale che porta a bordo dei dispositivi Galaxy strumenti avanzati per aiutare gli utenti nella scrittura, integrati direttamente all’interno del sistema operativo. Con questi tool è possibile, ad esempio, riassumere testi, controllare ortografia e grammatica e addirittura, scegliere il tipo di formattazione, senza dover cambiare applicazione.

L’AI interviene anche sulle chiamate, con l’arrivo della trascrizione automatica in 20 lingue che consente agli utenti di registrare una telefonata e ottenere una trascrizione accurata da consultare quando si vuole, eliminando il bisogno di prendere appunti a mano.

Per quanto riguarda la user experience, la One UI 7 pone l’accento sulla personalizzazione e sull’accessibilità, introducendo strumenti come la Now Bar, una barra interattiva che consente di accedere rapidamente a diverse funzioni, semplificando notevolmente l’utilizzo del dispositivo per un’esperienza molto più immediata.

Sul fronte del design, invece, Samsung ha riprogettato la schermata iniziale e i widget che sono visivamente più coerenti e possono essere utilizzati ancora più intuitivamente. Anche la schermata di blocco è molto più personalizzabile, con la possibilità di adattarla in modo facile e veloce alle proprie esigenze.

Cambia anche l’interfaccia della fotocamera con l’azienda sudcoreana che ha riorganizzato le modalità di scatto e i controlli avanzati per semplificarne l’utilizzo. Nelle modalità Pro e Pro Video, inoltre, anche il layout è stato semplificato per aiutare le persone a concentrarsi sullo scatto e controllare le varie funzioni in modo ancora più fluido.

Infine, per quanto riguarda la sicurezza Samsung sta virando verso un’integrazione sempre più profonda dell’intelligenza artificiale all’interno dei suoi dispositivi, puntando su funzioni on-device che vengono, cioè, elaborate direttamente dallo smartphone, senza passare per server esterni. Questa scelta, non solo rende le applicazioni molto più reattive ma garantisce anche una maggiore sicurezza dei dati personali, che rimangono all’interno del telefono.

Quando arriva la nuova Samsung UI 7

L’arrivo ufficiale della versione stabile della Samsung One UI 7 è previsto per il primo trimestre del 2025, inizialmente sui dispositivi della serie Galaxy S24 e sui futuri S25 per arrivare in un secondo momento agli altri smartphone compatibili.

A partire dallo scorso 5 dicembre, invece la versione beta di One UI 7 è disponibile per gli utenti iscritti al programma di testing tramite Samsung Members in Germania, India, Corea del Sud, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti. La nuova interfaccia può essere scaricata unicamente sui dispositivi della serie Galaxy S24.