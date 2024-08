Samsung rimanda l'aggiornamento degli smartphone: che succede

La nuova versione dell'interfaccia grafica di Samsung dovrebbe essere la prima con Android 15 e, forse proprio per questo, è in ritardo

Da diversi giorni circolano in rete molte notizie sulla nuova One UI 7 di Samsung, cioè sulla prossima versione interfaccia grafica dei telefoni Galaxy che sarà basata su Android 15. Le notizie sono tutte molto affidabili, visto che si basano su diverse beta attualmente in circolazione.

L’ultimo di questi rumor, però, lascia intuire che il nuovo aggiornamento del sistema operativo degli smartphone Samsung Galaxy potrebbe essere stato rinviato a data da destinarsi. Tale rumor proviene da una fonte solitamente attendibile, motivo per cui i fan di Samsung stanno già trepidando.

One UI 7: nessun piano a breve

Su X il noto, e abbastanza affidabile, leaker Ice Universe ha pubblicato un posto secco e chiaro: "Ultimo aggiornamento su One UI 7 Beta: non ci sono ancora piani per un lancio a breve".

Il motivo di questo rinvio, paradossalmente, secondo il leaker starebbe nel fatto che l’aggiornamento porta con sé talmente tante novità da spiazzare l’utente.

In un altro post, infatti, Ice Universe (che a quanto pare la beta l’ha provata) dichiara: "One UI 7 Beta1 vuole farvi avere questa sensazione: dopo averla provata per un minuto, dirai stupito: è veramente la One UI che mi ricordavo?".

Il problema, però, viene spiegato in un altro post: Samsung sta ritardando l’uscita della nuova One UI perché vuole che essa lasci a tutti coloro che la provano una ottima impressione sin dall’inizio.

Ciò si ottiene limando anche i più piccoli bug, cosa che richiede tempo e lavoro. Il consiglio del leaker, quindi, è quello di aspettare pazientemente, perché ne varrà la pena.

One UI 7: come sarà

Dalle notizie fino ad ora disponibili, possiamo ipotizzare che la One UI 7 sarà il più grande cambiamento di sempre nella storia dell’interfaccia grafica di Samsung.

Cambieranno sia le icone e altri dettagli grafici, che il modo stesso di usare l’interfaccia. Tra le ipotesi circolate c’è anche quella dell’introduzione di una sorta di Apple Dynamic Island in versione Samsung.

Cambierà anche l’app della fotocamera, cambieranno le animazioni, cambierà l’area notifiche.

Android 15 è in ritardo?

Oltre alla necessità di ottimizzare l’interfaccia e risolvere gli ovvi bug di gioventù, però, dietro al ritardo di One UI 7 potrebbe esserci anche qualcosa di più grave: un ritardo di Android 15, da parte di Google.

Da diversi giorni, infatti, circola la voce che Android 15 non è pronto e che la nuova gamma Pixel 9, che sarà presentata il 13 agosto, arriverà sul mercato con Android 14.

Se ciò fosse vero, allora One UI 7 basata su Android 15 slitterà realmente di diverse settimane.