Che fine ha fatto Android 15 sui Samsung Galaxy

La One UI 7 basata su Android 15 per i device Samsung potrebbe non arrivare prima di qualche mese. La presunta roadmap per il rilascio dei prossimi aggiornamenti

Fonte foto: Samsung

Samsung ha dovuto rinviare più volte il rilascio dell’interfaccia utente basata su Android 15, allungando notevolmente i tempi di attesa per provare la nuova versione del sistema operativo.

La One UI 7 sarebbe dovuta arrivare, inizialmente, a fine luglio, tuttavia complici anche i ritardi di Google che ha reso disponibile il software più tardi rispetto alle previsioni iniziali, la release finale è slittata ulteriormente con gli utenti ancora fermi alla One UI 6.1.1.

Alcune recenti indiscrezioni, però, hanno parlato dell’arrivo di una versione beta a novembre. Tuttavia, tutto è ancora avvolto nel mistero, con Samsung che, con buone possibilità, sta ancora cercando di risolvere bug e problemi di stabilità che non garantiscono ancora la piena efficienza del sistema operativo.

Cosa sappiamo della One UI 7

Di recente ha fatto la sua comparsa sul web una nuova presunta roadmap per l’inizio della fase beta della One UI 7 che, oltretutto mostra anche diverse informazioni su quali dispositivi riceveranno l’aggiornamento e relativi tempi tecnici.

A dare la notizia è stato 9to5Google che ha dichiarato che il primo aggiornamento beta sarà distribuito ufficialmente a partire dalla prima settimana di dicembre. Al momento, però, secondo i dati a disposizioni sarà disponibile unicamente per i possessori di uno smartphone della serie Galaxy S24.

Tutti gli altri, insomma, dovranno aspettare, anche i top di gamma di precedente generazione serie Galaxy S23 sui quali la beta potrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Ben diverso il discorso per chi possiede un device della serie S22, in questo caso, infatti, non è ancora chiaro se potranno accedere alla versione beta del nuovo sistema operativo di Google o meno.

Infine, per chi è fermo a un modello della serie S21, è già certo che non ci sarà alcun aggiornamento.

Stando sempre alle indiscrezioni di 9to5Google, la fase di test dovrebbe durare circa due mesi, in modo che il colosso della tecnologia abbia il tempo necessario per identificare eventuali errori e, ovviamente, risolverli prima del rilascio globale.

In base a queste informazioni, quindi, è probabile che la versione stabile di One UI 7 basata su Android 15 non arrivi sui dispositivi compatibili prima di febbraio 2025, confermando un ritardo di circa sei mesi sulla roadmap iniziale fatta dall’azienda sudcoreana.

Cosa succederà con Android 16

Nonostante i ritardi con la release di One UI 7, pochi giorni fa Google ha rilasciato ufficialmente l’anteprima destinata agli sviluppatori di Android 16, anticipando notevolmente i tempi rispetto alle precedenti versioni.

Secondo le indiscrezioni, la presunta data di rilascio del nuovo sistema operativo (sempre in versione beta) dovrebbe essere fissata al secondo trimestre del 2025, praticamente a ridosso dell’uscita di Android 15 sui device a marchio Samsung, un’eventualità che potrebbe generare non poca confusione e che costringerà gli sviluppatori dell’azienda sudcoreana a lavorare a ritmi ancora più serrati per non restare di ancora più indietro sugli aggiornamenti.