Su Android ora si possono "spostare" le chiamate

A circa due mesi dall’annuncio, avvenuto a fine maggio di quest’anno, sta per arrivare su tutti i telefoni Android (con sistema operativo Android 11 o superiore) la nuova funzione Call Casting che, per farla molto breve, permette di “spostare” una chiamata o videochiamata da un telefono ad un altro telefono, tablet, computer.

E’ facile immaginare quanto può risultare comoda questa funzione, sia in ambito lavorativo che nel privato. Grazie a Call Casting, ad esempio, si può iniziare a partecipare ad una videochiamata dal telefono, magari solo in audio perché siamo in giro, per poi cambiare dispositivo quando siamo tornati a casa o in ufficio e continuare la call su tablet o browser del PC, anche in video.

Come funziona Google Call Casting

Call Casting ha un solo grande, giustificabile, requisito: su tutti i dispositivi che l’utente vuole usare per le chiamate deve essere fatto l’accesso con lo stesso account Google.

Non tutti i device sui quali l’utente ha fatto l’accesso, però, entrano automaticamente nel gruppo di quelli utilizzabili con Call Casting: l’utente, infatti, li deve selezionare manualmente nelle impostazioni.

Dopo aver creato il gruppo di dispositivi collegati tra loro, però, l’utente può spostare le chiamate con un paio di tap sull’app.

App che, inizialmente, sarà solo Google Meet: altre app, in futuro, potrebbero sfruttare Call Casting, perché si tratta di una funzione del sistema operativo Android, non di Google Meet.

Quando arriva Call Casting in Italia

Al momento Call Casting è in distribuzione sui telefoni Android negli Stati Uniti, insieme alla funzione Internet Sharing (che permette di condividere la connessione Internet tra dispositivi dello stesso gruppo).

Non c’è alcun dubbio, però, sul fatto che la nuova funzione per condividere le chiamate sia in arrivo anche in Italia: è stata già intercettata su alcuni telefoni con i Google Play Services aggiornati all’ultima versione beta.

Grazie a questa beta sappiamo anche che in Italia la funzione Call Casting si chiamerà “Trasmissione delle chiamate“.

In arrivo anche la condivisione di Internet

Sempre negli USA, e di nuovo nelle beta italiane, è in distribuzione anche una seconda funzione legata alla condivisione su Android. Si tratta di Internet Sharing, chiamata Condivisione Internet in italiano, ed è una funzione che si spiega da sola.

Si tratta di una semplificazione estrema dell’Hotspot Portatile già presente su tutti i telefoni Android, che permette di usare un telefono o tablet come modem per un altro dispositivo, che non ha connessione.