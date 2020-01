Android, cancellate immediatamente queste 17 app dallo smartphone

15 Gennaio 2020 - Anno nuovo, storia vecchia: ricominciano le segnalazioni di app infette scovate sul Play Store di Google Android. Questa volta la scoperta la dobbiamo a Bitdefender, azienda specializzata in cybersecurity, che ha segnalato 17 app a Google per la rimozione.

Si tratta di app di vario tipo, dai giochi di corse al calcolo dell’ovulazione femminile passando per gli sfondi in 4K per lo smartphone, molti lettori di barcode e QR e qualche file manager. Tutte e 17, però, presentano lo stesso comportamento: visualizzano in modo estremamente aggressivo banner pubblicitari e mettono in atto diverse tecniche per nascondere il codice malevolo. Tanto che tutte e 17 hanno passato i filtri del Play Store e sono state scaricate in totale oltre mezzo milione di volte dagli utenti. Di queste 17 app Bitdefender ha trovato decine di versioni con nomi estremamente simili.

App infette sul Play Store: come funzionano e come si nascondono

Il comportamento di queste 17 app infette segnalate da Bitdefender a Google è sempre molto simile: l’app in linea di massima fa quel che promette, ma contiene al suo interno anche il codice che visualizza i banner pubblicitari. Per sfuggire ai controlli di Google tale codice è inserito in altri file accessori e queste app sono settate per attendere almeno quattro ore dopo l’installazione prima di mostrare il primo banner. Per confondere l’utente, invece, le app sono impostate per mostrare i banner con una frequenza random, anche quando l’app non è aperta, in modo che sia difficile capire da dove venga il banner. Inoltre, tutte le 17 app nascondono la propria icona dopo 48 ore dall’installazione, per complicare la vita all’utente che le vuole rimuovere.

App infette sul Play Store: quali sono

Tra queste app c’è un po’ di tutto e gli sviluppatori sono diversi. Ma in realtà è assai probabile che si tratti di app legittime infettate da un solo vero programmatore (o un gruppo) e poi pubblicate con nomi di sviluppatori di fantasia. Le app sono: