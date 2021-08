Android, Google lancia un widget per i nostalgici

Chi ha l’app di Google Foto installata sul proprio smartphone ogni mattina si sveglia con un ricordo: è una foto degli anni passati, scattata nello stesso giorno di oggi o nella stessa settimana di oggi, che Google Foto ci propone nella sezione “I tuoi ricordi“. Foto ci manda anche una notifica, per invitarci a riguardare i vecchi scatti.

Per alcuni è solo un fastidio o una funzione inutile, per altri è una piacevole sorpresa mattutina dal sapore assolutamente nostalgico, ma gradito. Secondo i calcoli di Google, però, i secondi devono essere di più dei primi tanto è vero che con l’ultima versione dell’app Foto questa funzione è stata ulteriormente espansa con una piacevole (per i secondi) novità: ora è disponibile il widget “I tuoi ricordi" da mettere sulla home del proprio telefono Android, per avere sempre sotto gli occhi i ricordi fotografici degli anni passati. Trattandosi di un widget basato sulle immagini, poi, è altamente personalizzabile e può essere ingrandito a piacimento.

Come attivare il nuovo widget

Il nuovo widget I tuoi ricordi di Google Foto si attiva come tutti gli altri widget Android: basta fare un tap prolungato su una zona libera dello sfondo del telefono e selezionare l’opzione “Widget". Comparirà quindi la lista dei widget disponibili: dovremo scorrere in basso fino a trovare “I tuoi ricordi 2×3“.

Poi dovremo tenere premuto il widget e “sganciarlo" sullo sfondo del telefono. La dicitura 2×3 fa riferimento alle dimensioni standard del widget, ma possiamo comunque ridimensionarlo a piacere finché c’è spazio a disposizione sullo schermo.

Quali foto si vedono nel widget

Il nuovo widget per nostalgici di Google è bello, ma non perfetto. Quando facciamo tap su una foto, infatti, essa viene aperta a tutto schermo nell’app di Google Foto, dalla quale possiamo continuare a sfogliare normalmente le nostre foto, nuove o vecchie.

Quando però torniamo indietro alla home del cellulare, allora il widget inizia a mostrare anche le foto recenti, che non sono esattamente dei ricordi…