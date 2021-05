Le migliori app per fare addominali

Quando vogliamo rimetterci in forma, spesso la tecnologia moderna può essere nostra alleata. Sono infatti tantissime le app per addominali perfetti e quelle dedicate al workout casalingo, che promettono risultati incoraggianti per quanti desiderano ritrovare la propria forma ottimale, magari proprio in vista dell’estate. E se è vero che i cataloghi virtuali di App Store e Google Play sono affollatissimi di prodotti per il fitness, sia gratuiti che a pagamento, non tutti sono però adatti per superare al meglio la fatidica e temutissima prova costume nei mesi più caldi dell’anno.

Ecco perché pare opportuna una guida che possa aiutare ad orientarsi in un panorama di offerte tanto ricco. Prima di capire quali sono le applicazioni migliori per dispositivi iOS e Android, ne abbiamo scelte 5, è comunque importante sottolineare che queste non vogliono e non devono sostituire l’allenamento in palestra, ma sono pensate per alleggerire il carico di lavoro in sala allenandosi anche a casa, con brevi esercizi di facile esecuzione.

Addominali in 8 minuti (iOS/Android)

Tra le app per addominali più complete e apprezzate dagli utenti che già le utilizzano, non possiamo non menzionare Addominali in 8 minuti, compatibile sia con i dispositivi Apple che con quelli che utilizzano il sistema operativo Android. L’applicazione è particolarmente indicata per chi vuole allenarsi con regolarità ma ha solo pochi minuti a disposizione al giorno per farlo. Questo perché sono presenti molti esercizi che durano pochi minuti, addirittura anche meno di 4, per una soluzione gratuita solo nella sua versione base.

Per accedere a tutti i contenuti di Addominali in 8 minuti ed eliminare la pubblicità bisogna infatti acquistare la versione completa su App Store o Google Play, con pure la possibilità di comprare singoli programmi di allenamento a circa un euro l’uno. Per funzionare, l’app ha bisogno di essere sempre connessa ad una rete. Una volta scaricata, potete avviarla e scorrere nel menu in alto le schede dei vari allenamenti disponibili, ricchi di dettagli e da organizzare in un vero e proprio Calendario.

Addominali scolpiti in 30 giorni (iOS/Android)

Tra le migliori app per fare addominali, i device iOS e Android mettono sul piatto anche l’ottima Addominali scolpiti in 30 giorni. Si tratta di un vero e proprio programma di allenamento completo che vuole guidarci in un percorso di workout da svolgere comodamente tra le mura di casa. Come il nome suggerisce, questo si svolge esattamente in 30 giorni, quelli che secondo gli sviluppatori e i loro consulenti sono la base per riprendere in mano la propria fisicità.

Il tutto si svolge su diversi livelli per crescere nello sviluppo muscolare in modo graduale, grazie alla presenza di un personal trainer che, tramite istruzioni animate e a video, spiega l’esecuzione di ogni esercizio. Non solo, è possibile tenere traccia dei nostri progressi giorno dopo giorno, mentre sappiamo che il programma si basa su esercizi ad alta intensità, adatti sia a chi già si allena con costanza che ai principianti. Anche in questo caso, il download è gratuito con la presenza di acquisti in app.

Runtastic Six Pack Esercizi (iOS/Android)

Runtastic Six Pack Esercizi è una delle migliori app per pancia piatta per iOS e Android. Sviluppata da Runtastic come un’applicazione semi-gratuita, consente di accedere a più di 50 video tutorial in cui vengono eseguiti i vari esercizi e forniti diversi consigli pratici. Una volta effettuato il log-in, andrete a scegliere uno tra i due allenatori virtuali presenti, Daniel o Angie, per accedere al primo livello di allenamento, l’unico gratuito.

Questa app dedicata al workout stupisce soprattutto per i suoi servizi accessori: ad esempio, una volta che avremo completato l’esercizio, potremo visualizzare alcune statistiche del nostro allenamento, inserire una breve nota testuale e indicare il nostro umore alla fine dell’esercizio. La versione completa a pagamento permette di accedere a 3 livelli di allenamento aggiuntivi, sbloccare feature avanzate ed eliminare i banner pubblicitari.

Esercizi Addominali 7 Minuti (Android)

Anche Esercizi Addominali 7 Minuti, disponibile solo su Android, è una valida applicazione per addominali allenati. Anche qui potete procedere all’acquisto di una versione premium senza pubblicità, e perdervi tra tantissimi esercizi adatti ad allenarsi per pochi minuti al giorno. E che possono essere effettuati praticamente in qualsiasi momento. Più nello specifico, si tratta di 14 esercizi, con la possibilità di salvare i propri risultati anche su Google Fit, la piattaforma di heart-tracking di casa Google. Dopo aver completato il primo allenamento, l’applicazione vi chiederà di inserire il vostro peso, l’altezza e l’anno di nascita, per calcolare le calorie che avete bruciato.

Esercizi per Addominali (Android)

L’ultima app per addominali gratis che ci sentiamo di suggerire è Esercizi per Addominali, disponibile per il download senza costi su Google Play. Gli esercizi presenti sono ben 70 e di tipo misto, utili per mettere a punto un piano di allenamento personalizzato. Questo può essere composto da 10 workout, che durano dai 5 ai 10 minuti ciascuno, e con 4 diversi livelli di difficoltà per adattarsi un po’ a tutti. Dopo aver completato il download e avviato l’app, fate tap su “Avvia allenamento addominali" e poi su “Inizia ad allenare": in questo modo le istruzioni della voce guida vi permetteranno di eseguire gli esercizi nel modo corretto. Una volta completato l’allenamento, avrete modo di visualizzare la stima delle calorie bruciate.