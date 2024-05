App Android e iOS per trovare le canzoni che stai ascoltando

Fonte foto: Allmy / Shutterstock.com

Trovare il nome di una canzone che si sta ascoltando è molto semplice: basta utilizzare l’app giusta. A disposizione degli utenti, infatti, ci sono svariate applicazioni in grado di riconoscere in pochi istanti una canzone in riproduzione e indicarne il titolo, il testo e altre informazioni aggiuntive. Per riconoscere una canzone, quindi, basta uno smartphone, l’app giusta e una connessione a Internet. Ecco quali sono le migliori app per trovare canzoni su Android e iOS.

Shazam

L’app per riconoscere le canzoni più famosa e utilizzata al mondo è Shazam. L’applicazione è stata acquistata nel 2017 da Apple ma è disponibile anche su Android e non solo su iOS. Il funzionamento è semplice e immediato. Dopo aver installato l’applicazione, infatti, sarà sufficiente aprirla e premere il tasto centrale per avviare l’analisi della canzone che si sta ascoltando.

Shazam include anche altre funzioni, come la Libreria, dove vengono salvate tutte le canzoni analizzate con l’app, e Concerti, dove è possibile tenere traccia dei concerti degli artisti individuati grazie al sistema di riconoscimento dell’applicazione. L’app di Shazam include anche un collegamento diretto ad Apple Music per riascoltare la canzone analizzata e scoprire altri brani dell’artista.

SoundHound

Un’altra ottima app per trovare canzoni è SoundHound. Il funzionamento è molto simile a Shazam. La pagina principale dell’applicazione include un tasto centrale da premere per avviare la ricerca della canzone in riproduzione. Da notare, inoltre, che SoundHound è in grado anche di riconoscere un brano canticchiato dall’utente. L’app può essere utilizzata anche senza una connessione per memorizzare la canzone (ma per ottenere risultati servirà connettersi a Internet).

L’app è disponibile sia su Android che su iOS. L’applicazione include anche una sezione Playlists, a cui è possibile collegare il proprio account Spotify, oltre che una sezione Cronologia, dover recuperare le canzoni analizzate in passato. Gli utenti possono scegliere di supportare l’app, acquistando la versione Pro al costo di 5,49 euro. In questo modo, sarà possibile anche utilizzare l’app senza pubblicità.

Come scoprire un brano con Google

Anche Google è in grado di trovare una canzone in riproduzione. Il funzionamento è il solito: quando si sta ascoltando una canzone, è possibile utilizzare l’app Google per trovare il titolo. Per avviare la scansione è sufficiente avviare l’app Google e poi premere sull’icona del microfono (utilizzabile anche per la dettatura vocale).

A questo punto, è sufficiente premere su Cerca un brano. In pochi secondi, dopo aver riconosciuto la canzone, il motore di ricerca fornirà tutte le informazioni utili sul brano analizzato. L’applicazione di Google è preinstallata negli smartphone Android e può essere scaricata tramite l’App Store sugli iPhone.