Apple AirPods, il prezzo è incredibile: offerta da non perdere

Dopo un po’ di scetticismo iniziale, gli auricolari true wireless hanno rapidamente conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Comodi da indossare in qualunque situazione, ci liberano dall’impiccio (e dal fastidio) dei cavi penzoloni dal telefono o dal lettore MP3.

In questo segmento di mercato, gli Apple AirPods non hanno di certo bisogno di grandi presentazioni. Arrivati alla terza generazione, hanno contribuito a innovare un settore (quello degli auricolari true wireless) che ha acquisito una rilevanza sempre maggiore con il passare degli anni. Le cuffie senza fili della Mela Morsicata assicurano un’esperienza audio avvolgente e immersiva, grazie a tecnologie come l’audio spaziale. E grazie allo sconto top su Amazon, non sono mai state così convenienti come oggi.

Apple AirPods terza generazione scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Ancora più ergonomici e comodi da indossare degli AirPods di prima e seconda generazione, l’ultima versione di auricolari true wireless di Apple fa della fedeltà sonora e dell’esperienza immersiva i propri cavalli di battaglia. Grazie al nuovo design, le cuffie calzano alla perfezione all’interno del padiglione auricolare, senza dare nessun fastidio. Utilizzandole nel corso delle sessioni di allenamento (sono resistenti a sudore, acqua e polvere), non dovrai invece avere paura di perderne una per strada: non cadaranno nemmeno durante gli esercizi più movimentati.

Sul fronte dell’esperienza di ascolto, il salto qualitativo è ancora più evidente. Con l’audio spaziale sarà come assistere dal vivo ai concerti dei vostri cantanti o gruppi preferiti: gli AirPods calcolano dinamicamente la posizione della testa per ottimizzare le impostazioni di asccolto. L’EQ adattiva, dall’altro lato, sfrutta potenti algoritmi di intelligenza artificiale per calibrare la musica sulla forma del nostro orecchio. Insomma, perfetti per un’esperienza di ascolto personalizzata sui propri gusti e sulla forma del proprio orecchio.

Rispetto ai vecchi AirPods, poi, quelli di terza generazione assicurano un’autonomia mai vista prima. Con una singola carica garantiscono fino a 6 ore di ascolto continuativo, mentre con la custodia di ricarica Lightining l’autonomia arriva fino a 30 ore. Insomma, i rischi di restare senza musica sono davvero ridotti al minimo.

Apple, gli auricolari senza fili a interessi 0: rate, sconto e prezzo finale

Come accennato inizialmente, l’offerta di oggi sulle Apple Airpods è una di quelle da non farsi scappare troppo a cuor leggero. Gli auricolari true wireless della Casa di Cupertino sono disponibili con uno sconto del 19% sul listino, con il prezzo che scende dai 209,00 euro consigliati da Apple ai 169,00 euro dell’offerta Amazon.

Gli iscritti ad Amazon Prime possono poi scegliere di pagare a rate a interessi 0 e senza spese di istruttoria. In questo modo gli Apple AirPods di terza generazione costeranno 34 euro al mese per cinque mesi.

