Apple AirPods 3: sembrano le Pro, ma manca un dettaglio

Il primo nuovo dispositivo annunciato durante l’evento online Apple Unleashed del 18 ottobre (durante il quale sono stati presentati anche in nuovi MacBook Pro e gli HomePod colorati) è AirPods 3, cioè la nuova generazione di cuffiette true wireless di Apple che sostituisce la seconda generazione del 2019. Prodotto attesissimo, le AirPods 3 sono come un po’ tutti se le aspettavano dopo gli infiniti rumor che nei mesi scorsi le hanno date più volte come prossime al lancio.

Rispetto alle AirPods 2 sono molto diverse, sia nel design esterno che nella componentistica interna e, per molti versi, assomigliano decisamente alle cuffiette top di gamma di Apple: le AirPods Pro. Da quest’ultimo modello ereditano anche alcune novità, come il sensore di pressione, e la superficie touch presente sull’astina e non sul corpo centrale. Un dettaglio, quello dell’astina, che non piace a molti, perché toccando tale superficie si rischia di muovere (o addirittura far cadere) la cuffietta, mentre il classico tap sulla parte centrale dell’auricolare è molto più sicuro. Un rischio, tra l’altro, accentuato dal fatto che le nuove AirPods 3 non sono in-ear e non chiudono completamente il canale uditivo, restandovi incastrate dentro.

AirPods 3: caratteristiche tecniche

Le nuove AirPods 3 si basano sul chip H1, che le rende compatibili per la prima volta con l’audio spaziale di Apple fino a ieri riservato solo alle AirPods Pro e alle AirPods Max. Le cuffiette hanno, oltre ad un nuovo design, anche nuovi driver e un nuovo amplificatore molto più raffinati. Apple promette un suono più “limpido e cristallino“.

Non trattandosi di cuffiette in-ear, non ci sono i gommini che vanno a tappare l’orecchio, ma è presente un sensore di pressione e uno che rileva i movimenti della testa. Le AirPods 3 riescono ad adattare il suono riprodotto in base all’utilizzo che l’utente ne sta facendo, alla posizione della testa e al modo in cui vengono indossate le cuffie wireless.

Molto utile il rivestimento per i microfoni, che serve soprattutto a limitare il rumore di fondo causato dal vento durante le chiamate, mentre è presente ma scontata la certificazione IPX4 contro pioggia e schizzi d’acqua.

Rispetto alle AirPods 2, poi, sulle AirPods 3 migliora anche l’autonomia: 6 ore di riproduzione musicale e 4 ore di conversazione. Aggiungendo la carica della custodia si arriva a 30 ore. La ricarica avviene tramite MagSafe e in soli 5 minuti si ottiene 1 ora in più di autonomia.

Insomma, le AirPods 3 sono quasi delle AirPods Pro “Lite“, una versione economica alla quale manca sono una cosa: l’ANC, la cancellazione attiva del rumore. Di conseguenza non c’è neanche la funzione trasparenza, ma è non è un gran problema visto che le cuffiette non ostruiscono del tutto il canale uditivo, quindi parte del rumore ambientale passa comunque.

AirPods 3: quanto costano

E’ già possibile ordinare le AirPods 3, al momento solo sul sito di Apple, con consegna prevista a partire dalla settimana prossima. Il prezzo di listino di 199 euro, con inclusi 6 mesi di abbonamento ad Apple Music.