AirPods, l’offerta per Natale è stupefacente: minimo storico e costa pochissimo

Manca sempre meno a Natale e bisogna cominciare a trovare delle buone idee che accontentino tutti, dal proprio partner fino agli amici e parenti. Negli ultimi anni la tecnologia è stata molto spesso un salvagente dell’ultimo minuto: trovare un dispositivo che piaccia a chi lo riceve è diventato semplice. Oramai si ha l’imbarazzo della scelta tra smartphone (per chi ha un budget cospicuo a disposizione), smartwatch e accessori per la vita di tutti i giorni. In quest’ultima categoria rientrano esattamente le AirPods, le cuffie top di Amazon che oramai spopolano tra i più giovani, e non solo. E oggi Amazon ci viene in soccorso con un’offerta da non farsi scappare per nessun motivo.

Infatti, sul sito di e-commerce trovi le AirPods di seconda generazione in offerta con uno sconto eccezionale del 35% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Le paghi meno di 100€ e fai un vero affare e regali delle cuffie top di gamma compatibili con qualsiasi smartphone e che assicurano una qualità audio elevatissima. Non farti scappare questa opportunità: acquisti un prodotto top che si rivela un grandissimo regalo in vista del Natale. Approfittane subito.

AirPods di seconda generazione: offerta e prezzo Amazon

Prezzo mai visto prima su Amazon per le AirPods di seconda generazione. Oggi le trovi sul sito di e-commerce a un prezzo di 97€ con uno sconto del 37% e risparmi più di 50€. Uno sconto fantastico per un dispositivo Apple e sappiamo quanto sia complicato anche trovarlo solo in offerta. Inoltre, è lo stesso prezzo del Black Friday e questo fa capire la portata della promo. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi brevissimi, sicuramente prima del 25 dicembre. Inoltre, come per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni, il tempo per il reso è esteso fino al 31 gennaio 2024, in modo da testarle fino in fondo e regalarle per Natale.

AirPods seconda generazione: caratteristiche e funzionalità

Il classico prodotto dell’azienda di Cupertino che abbina all’eleganza e al design, la qualità di componenti premium. Le AirPods hanno bisogno di poche presentazioni, in questi anni hanno rappresentato l’eccellenza nel settore delle cuffie e anche questo modello, sebbene sia uscito sul mercato da oramai un paio di anni, è ancora quanto di meglio tu possa trovare. Soprattutto oggi che sono disponibili a un prezzo mai visto prima. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche.

Le AirPods di seconda generazione si caratterizzano per un design ergonomico che le rende adatte a qualsiasi orecchio e assicura sempre la miglior qualità del suono, anche grazie alla presenza del chip Apple H1, lo stesso presente su cuffie molto più costose sempre prodotto dall’azienda di Cupertino e da Beats. Il chip, oltre ad assicurare un suono accurato con qualsiasi tipologia di contenuto, permette anche una connessione wireless con lo smartphone praticamente immediata e senza troppi problemi. Le cuffie sono ottime anche per le chiamate o le call di lavoro, avendo la capacità di eliminare qualsiasi rumore proveniente dall’esterno.

Il meglio di sé lo danno logicamente con l’iPhone, potendo sfruttare al meglio anche l’assistente vocale Siri che può leggere i messaggi in entrata, oppure puoi chiedergli di cambiare brano musicale o di lanciare la riproduzione di un podcast senza tirar fuori lo smartphone dalla tasca. Chiudiamo con l’ottima batteria che assicura un’autonomia fino a 24 ore utilizzando la custodia di ricarica.

