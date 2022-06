Apple AirPods Pro, prezzo mai visto prima: offerta da non perdere

Progettate per “costruire" un mondo di suoni e melodie che si adattano a te. Potremmo riassumere in questo modo quella che è la “raison d’etre" delle Apple AirPods Pro, auricolari true wireless top di gamma del produttore di Cupertino.

Lanciate sul mercato nell’ottobre del 2019, le AirPods Pro rappresentano “l’evoluzione della specie" delle cuffie senza fili del colosso di Cupertino. Sfruttando tecnologie e componenti progettati e realizzati ad hoc, le AirPods Pro offrono un’esperienza d’uso senza pari, con bassi profondi e suoni cristallini. Il tutto con la possibilità di attivare la cancellazione del rumore ogni qualvolta si vuole e riuscire così a isolarsi da ciò che ci circonda.

Auricolari versatili ed estremamente performanti, dunque, che grazie all’offerta top di oggi su Amazon diventano più convenienti che mai. Il gigante del commercio elettronico garantisce infatti uno sconto mai visto prima, con il prezzo letteralmente crollato.

Apple AirPods Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come già accennato, le Apple AirPods Pro sono state progettate e realizzate per offrire a ogni utente che le indossa la miglior esperienza d’ascolto personale possibile. Le tecnologie implementate all’interno delle piccole cuffie senza fili della casa di Cupertino, infatti, sono pensate per adattare e calibrare l’audio in base alla forma dell’orecchio di chi le indossa e del rumore ambientale. La tecnologia EQ e l’Audio spaziale tengono ad esempio conto della forma naturale del canale uditivo e del rilevamento della posizione della testa per offrire un audio tridimensionale e cristallino in ogni occasione.

La cancellazione del rumore adattiva, invece, permette letteralmente di isolarsi dal mondo esterno e concentrarsi su quello che si sta facendo. Questo, ovviamente, non vuol dire “tagliarsi" fuori dal mondo che ci circonda: grazie alla modalità Trasparenza sarà sufficiente premere i sensori di pressione sul lato delle cuffie per disattivare la cancellazione del rumore e ascoltare rumori e voci che ci circondano.

Le AirPods Pro in offerta su Amazon sono poi dotate della custodia di ricarica MagSafe, che “eredita" il sistema di ricarica magnetico dei vecchi laptop della casa della Mela morsicata. In questo modo, la custodia rimarrà attaccata al caricatore senza fili e, anche in caso di scossoni, la connessione non verrà interrotta. Grazie alla custodia, l’autonomia delle cuffie supera le 18 ore di conversazione (oltre 24 ore di ascolto) e saranno sufficienti appena 5 minuti di ricarica per avere un’ulteriore ora di autonomia.

Apple AirPods Pro in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Le cuffie senza fili top di gamma del produttore californiano sono disponibili su Amazon al prezzo più basso di sempre. Lo sconto del 33% sul listino fa infatti crollare il prezzo a 186,99 euro, minimo storico sulla piattaforma di ecommerce per eccellenza. A rendere ancora più convenienti gli auricolari true wireless della mela morsicata c’è poi la possibilità di acquistare le AirPods Pro a rate a interessi 0.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito tra i metodi di pagamento possono infatti usufruire del pagamento rateale Amazon, senza interessi né spese di gestione della pratica. Le AirPods Pro costano così 37,40 euro al mese per cinque mesi. Praticamente un caffè al giorno, o poco più.

Apple AirPods Pro, auricolari true wireless con ricarica MagSafe