Apple AirPods, sconto mai visto: comprarle oggi è un affare

Gli anni passano ma, come accade per i buoni vini, la qualità non scompare. Così, anche se gli Apple AirPods secondagenerazione sono stati lanciati sul mercato qualche anno fa, sono ancora oggi tra i migliori auricolari senza fili disponibili sul mercato.

Audio cristallino; perfette per ascoltare musica, fare chiamate o partecipare a videocall; interattive e smart. Queste alcune delle caratteristiche più rilevanti della seconda generazione di auricolari true wireless della Casa di Cupertino. Un piccolo prodigio della tecnologia oggi disponibili a un prezzo mai visto: grazie allo sconto garantito da Amazon, il rapporto qualità/prezzo è praticamente imbattibile. Insomma, vere e proprie best buy di categoria da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Apple AirPods con custodia di ricarica con cavo

Apple AirPod a prezzo mai visto: offerta e sconto finale

Le Apple AirPods oggi sono convenienti come non mai. Merito del ribasso che oggi Amazon garantisce su questo modello di auricolari true wireless di altissima qualità. Comprandole adesso sarà possibile approfittare di uno sconto del 28%, che fa scendere il prezzo a poco più di 100 euro. Un costo irrisorio per uno dei migliori prodotti in questa particolare categoria.

Apple AirPod scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Ergonomiche, comode da indossare e capaci di regalare un’esperienza di ascolto di livello assoluto. Ma non è che la proverbiale punta dell’iceberg. Come detto inizialmente, infatti, le Apple AirPods seconda generazione sono ancora tra i migliori auricolari senza fili che oggi troviamo sul mercato.

Merito principalmente del "lavoro combinato" di una serie di sensori e del chip di controllo audio che ottimizzano la riproduzione in base all’utilizzo. Inoltre, gli Apple AirPods di seconda generazione sono in grado di riconoscere se stai parlando o se stai ascoltando, attivando la riproduzione musicale non appena le indossi o attivando i microfoni non appena inizi a parlare.

La sincronizzazione con l’iPhone, poi, è quanto di più semplice e veloce ci sia. Non appena avvicinerai la custodia delle AirPods allo smartphone, i due dispositivi inizieranno a comunicare tra loro e avvieranno il pairing nel giro di pochi istanti. A te non resterà che seguire la semplicissima procedura guidata e iniziare ad ascoltare la tua musica preferita.

E grazie alla custodia di ricarica, puoi utilizzarle fino a 24 ore senza bisogno di collegarle a una presa della corrente. E anche se gli auricolari dovessero essere scarichi – o quasi – saranno sufficienti appena 15 minuti nella custodia per avere ore di utilizzo supplementare. Insomma, non resterai mai senza.

