Il cavetto originale per l'iPhone che costa la metà

L’ecosistema Apple non si ferma ai veri e propri device: da iPhone e iPad fino ai Macbook. Ciò che la contraddistingue dagli altri produttori hi tech è l’attenzione per i dettagli, cioè negli accessori pensati per i suoi dispositivi.

Se c’è un accessorio di cui tutti coloro che possiedono un iPhone o un iPad hanno bisogno, questo è il cavo Lightning della Mela, che permette di collegare il proprio smartphone o tablet direttamente al PC o al caricabatteria. Apple è nota per utilizzare due tipologie di cavi: il Lightning su USB-A e il Lightning su USB-C, che offrono prestazioni diverse in termini di ricarica e di affidabilità. Per chi non vuole incorrere in problemi di compatibilità con i caricatori tradizionali, la soluzione migliore è acquistare un cavo Lightning USB-A. Con l’offerta a metà prezzo sul sito di Amazon, ogni utente potrà acquistare il proprio cavo originale Apple, sia che si tratti di una necessità perché quello vecchio è ormai rotto, sia che si voglia approfittare dello sconto per fare scorta per il futuro.

Cavo Lightning per iPhone: come funzionano

Apple mette a disposizione dei suoi fedeli utenti tre tipologie di cavetti Lightning. Il primo è il cavo Lightning USB-A, che offre una velocità di ricarica fino a 12 W ma grande compatibilità con diversi dispositivi e soprattutto con i caricabatterie e i PC, tra cui i vecchi Mac senza porte USB-C.

C’è poi il cavo Lightning USB-C, che viene venduto in associazione agli iPhone e iPad di nuova generazione. Questa tipologia offre velocità di ricarica fino a 18W per gli iPhone e fino a 30 W per gli iPad. Inoltre, è indispensabile per collegare i dispositivi mobili al proprio Mac più recente.

Infine, c’è il cavo USB-C su USB-C che al momento funziona sono con gli iPad Pro e iPad Air di ultima generazione e permette la ricarica fino a 30 W di questi due modelli di tablet.

Cavo Lightning per iPhone: quale scegliere

Che si tratti della sostituzione di un vecchio cavo rotto, oppure che si voglia comprare un secondo cavo da tenere in auto o in borsa per ogni evenienza, scegliere quello più adatto è importante. I cavi Apple non sono esattamente i più economici, ma garantiscono massima compatibilità con i dispositivi della Mela e sono progettati per ottimizzare le prestazioni.

Per chi vuole un cavo per ricaricare l’iPhone o scaricare file e foto da collegare al suo MacBook appena acquistato e dotato di presa USB-C, la scelta sarà obbligata sui cavi Lightning USB-C. Per chi invece vuole un cavo che sia economico e soprattutto compatibile con tutti i propri dispositivi, e anche con caricabatterie di terze parti, allora la scelta è sul cavo Lightning di tipo USB-A.

Ancora meglio se, invece dei molti cavi di terze parti in commercio, si punta su un cavo originale venduto da Apple e spedito da Amazon. Chi sceglie questo connettore potrà usufruire di un prezzo eccezionale su Amazon: il cavo Lightning USB-A compatibile con gli iPhone più vecchi e fino ai nuovi iPhone 12, è in offerta scontato del 46%. Si potrà così acquistare un nuovo cavo lungo 2 metri, adatto da tenere in casa o in auto per maggiore comodità di movimento, a circa 19 euro invece che 35 euro.

Cavo Lightning originale Apple per iPhone da 2 metri