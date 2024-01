Il miglior cavo USB è in vendita su Amazon e costa pochissimo

ConsumerReports.org, il sito Web della rivista della storia associazione di tutela dei consumatori americana Consumers Union, ha testato diversi modelli di cavi USB, cercando di fare luce sull’interrogativo che da sempre affligge i possessori di smartphone Android o iOS: vale la pena spendere di più per un cavo USB oppure sono tutti uguali?

Le prove effettuate comprendono un test di piegamento e uno di torsione, due delle sollecitazioni esterne che più di frequente vanno a interessare i cavi USB e che, generalmente, sono tra le principali cause di rotture e malfunzionamenti.

In tema di torsione, tutti i prodotti provati hanno avuto una buona resistenza che, stando a ConsumerReports, dovrebbe garantire circa un anno e mezzo di utilizzo.

Per quanto riguarda il piegamento, invece, i due prodotti che si sono comportati meglio sono rispettivamente i cavi originali Apple (USB-C/Lightning) e quelli della famiglia Amazon Basics (USB-A/USB-C) entrambi resistenti a più di 11.500 piegature a garanzia di oltre sei anni di utilizzo.

Il prodotto a marchio Amazon Basics è un cavo da USB-C 2.0 a USB-A, è lungo 183 cm (anche se sono disponibili diverse varianti) è può essere utilizzato per la ricarica, l’alimentazione dei dispositivi e il trasferimento di dati di qualsiasi genere, incluse foto e musica. È compatibile con la ricarica fino a 15 W (5 V/3 A) e con le velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps.

Infine il cavo è compatibile con tutti i più moderni device sul mercato, a partire dagli ultimi iPhone 15 (che hanno a bordo una porta USB-C) e fino ad arrivare a quelli dei brand più noti del settore della tecnologia come Samsung, Huawei, Xiaomi, Redmi, Google, Motorola, Asus e molti altri ancora.

Infine, per quanto riguarda il prezzo, il cavo Amazon Basic da 183 cm può essere acquistato sul noto e-commerce a 9,99 euro un prezzo decisamente accessibile, viste soprattutto le caratteristiche del prodotto.

Cavo Amazon Basics – Connettore da USB-C 2.0 a USB-A – Lunghezza 183 cm

Il cavo a marchio Apple è un prodotto che non ha bisogno di presentazione e che è sicuramente ben noto ai possessori di un iPhone 14 e modelli precedenti.

Parliamo di un cavo da USB-C a Lightning (la porta proprietaria utilizzata da Apple fino a poco fa) lungo 100 cm che può essere utilizzato per la ricarica dei dispositivi e il trasferimento di dati.

Il prodotto è compatibile con gli alimentatori Apple USB‑C da 18W, 20W, 29W, 30W, 61W, 87W o 96W e garantisce anche la funzione di ricarica rapida per tutti gli iPhone e gli iPad compatibili.

Infine, per acquistare il cavo Apple da 100 cm il prezzo consigliato su Amazon è di 24,99 euro, nettamente superiore al precedente prodotto ma comunque in linea con i prezzi di mercato imposti dal colosso di Cupertino.

Cavo Apple – Connettore da USB-C a Lightning – Lunghezza 100 cm

