Una delle maggiori novità di iPhone 15 è la sostituzione della connessione proprietaria Lightning con quella standard USB-C, che permette agli utenti di connettere moltissimi dispositivi in più al telefono. Come è noto, però, iPhone 15 e iPhone 15 Plus hanno la forte limitazione della connessione USB 2, quindi con velocità massima di 480 Mbps, mentre i due modelli Pro e Pro Max hanno l’USB 3 a 40 Gbps.

Con questa velocità è possibile, ad esempio, far transitare il segnale audio-video a 4K e 120 Hz verso un monitor o una Smart TV. Anche in questo caso, però, Apple sta provando a convincere i suoi utenti a spendere per i cavi molto di più di quanto spenderebbe un utente Android. E per "molto di più" si intende anche 5 volte di più. Ma è davvero necessario? Non sempre…

iPhone 15 USB: attenti alle interferenze

In una delle nuove pagine di help online dei telefoni iPhone 15 Apple precisa un dettaglio tecnico riguardo all’uso di accessori esterni connessi tramite USB-C. Tali accessori, infatti, potrebbero causare interferenze alle connessioni 4G, 5G, WiFi e Bluetooth. Scrive Apple:

I dispositivi e i cavi che non sono aderenti allo standard USB-C potrebbero non funzionare come previsto. In alcune situazioni, gli accessori e i cavi USB-C, come quelli di terze parti, possono interferire con le connessioni wireless. Se sperimenti prestazioni inferiori del WiFi o della rete cellulare mentre usi un accessorio USB-C, le performance dovrebbero tornare normali quando l’accessorio viene disconnesso. Per prevenire ulteriori interferenze, disconnetti l’accessorio quando finisci di usarlo o usa un cavo differente, come il Cavo Thunderbolt 4 (USB‑C) Pro (1 metro) che è disegnato per minimizzare le interferenze.

iPhone USB-C: il cavo costa tantissimo

Il cavo originale a cui fa riferimento tale pagina dell’help online è già in vendita sullo store ufficiale di Apple, in tre diverse misure: 1 metro, 1,8 metri e 3 metri.

Sono cavi di ottima fattura, di colore nero, con connettore USB-C ad entrambe le estremità. Possono essere usati sia per connessione USB-C che per connessione Thunderbolt 4, che è quasi identica a livello di standard.

L’unico problema di questi cavi è che costano moltissimo:

Cavo Thunderbolt 4 (USB‑C) Pro (1 m): 79 euro

Cavo Thunderbolt 4 (USB‑C) Pro (1,8 m): 149 euro

Cavo Thunderbolt 4 (USB‑C) Pro (3 m): 179 euro

Cavo Thunderbolt 4 (USB‑C) Pro (1,8 m) – Originale Apple

Cavo Thunderbolt 4 (USB‑C) Pro (3 m) – Originale Apple

Questi cavi sono disponibili (e acquistabili subito dai box qui sopra) anche su Amazon, nelle due misure più lunghe e, lo ripetiamo, sono cavi ottimi.

Ma non è affatto detto che si debba spendere così tanto per un cavo USB di buona qualità, visto che come sempre i prodotti Apple costano più della media, a parità di prestazioni, ma questa volta Apple non gioca più da sola: ora deve confrontarsi con la concorrenza.

Innanzitutto è bene verificare se, quando colleghiamo dispositivi USB all’iPhone 15, ci sono dei cali di prestazioni delle connessioni WiFi (per verificarlo basta fare uno speed test con e senza accessori connessi).

Se proprio questi cali ci sono, poi, il nostro consiglio è quello di comprare un cavo più economico su Amazon, provare se le prestazioni della connessione tornano normali (o comunque tornano accettabili) e poi decidere: se WiFi e 5G sono ok, allora sarà possibile tenere il cavo, altrimenti si potrà fare il reso e comprare il costosissimo cavo Apple. Una buona alternativa al cavo Apple è quella che trovate qui sotto, al prezzo di 29,99 euro invece che 149 euro.

Cavo Thunderbolt 4 (USB‑C) Pro (1,8 m) – Compatibile Apple