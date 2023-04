Apple farà un iPad speciale: come sarà

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Secondo recenti indiscrezioni Apple sarebbe al lavoro su un nuovo iPad che avrà uno schermo da 14,1 pollici, insieme al nuovo tablet l’azienda di Cupertino ha in serbo anche una versione di iPadOS 17 sviluppata appositamente per questo modello con schermo più grande. La notizia è stata data dall’account Twitter Analyst941 ed è poi stare ripresa da alcuni dei maggiori siti del settore tra cui 9to5Mac, che ha cercato di fare ulteriore luce su questo nuovo device.

iPad da 14,1 pollici: cosa sappiamo

I rumor su un iPad con uno schermo di maggiori dimensioni sono circolate più volte sul web in passato. Tra i sostenitori di questa teoria c’è anche Ross Young, il celebre analista e fondatore di Display Supply Chain Consultant, che più volte ha parlato di un dispositivo del genere che, inizialmente, Ross prevedeva in vendita già nel il primo trimestre del 2023.

Da quanto condiviso da Analyst941, invece, la data di lancio sarebbe prevista per il prossimo anno e il nuovo iPad potrebbe arrivare sul mercato riprendendo la denominazione Pro, già vista sui top di gamma attualmente disponibili, oppure optando per iPad Ultra o iPad Studio.

Stando alle indiscrezioni condivise dal leaker, il dispositivo avrà anche l’interfaccia Thunderbolt 4 che gli consentirà di essere collegato anche a due display 6K a 60 Hz contemporaneamente. Questo scenario potrebbe spianare la strada a una nuova suite di funzionalità sviluppate appositamente per questo nuovo iPad e ancora più orientate verso l’editing video professionale, grazie anche alla presenza del nuovo chip M3 Pro, ancora non ufficializzato da Apple.

Apple: quale futuro per l’iPad

L’iPad da 14,1 pollici, se venisse confermato, sarebbe il modello di iPad più grande in assoluto, superando addirittura i 12,9 pollici dell’attuale iPad Pro. Un display di queste dimensioni, associato alla Smart Keyboard e alla Apple Pencil, potrebbe permettere agli utenti un utilizzo molto più simile a quello di un laptop, piuttosto che a quello di un tradizionale tablet.

E qui torna il vecchio dilemma del sistema operativo, che ha sempre accompagnato l’iPad dalla sua nascita e che è diventato ancora più evidente con l’introduzione dei potentissimi chip M1 ed M2: a cosa serve un hardware tanto raffinato, se poi ci gira sopra un limitatissimo iPadOS?

Con la potenza disponibile già oggi su iPad potrebbero girare molte app dei Mac, persino contemporaneamente in multitasking. Ma con questa potenza, uno schermo da 14 pollici, due display Retina 6K esterni collegati via Thunderbolt 4 e un sistema operativo degno dell’hardware sul quale gira, i creativi di mezzo mondo andrebbero letteralmente in estasi.

Il flusso di lavoro del photo-videoediting potrebbe essere rivoluzionato per sempre, mettendo in luce il vero motivo per cui Apple non ha ancora fatto tutto ciò: un iPad così renderebbe inutili i MacBook Pro.