Apple Glass sempre più vicini: come saranno gli occhiali intelligenti

Verranno annunciati nell’ultimo trimestre 2020 o al massimo nel primo trimestre 2021, in base all’evoluzione dell’emergenza coronavirus, e saranno disponibili al massimo nel primo trimestre 2022, ma c’è già un primo prototipo funzionante e qualcuno l’ha pure visto. Stiamo parlando degli Apple Glass, gli occhiali smart di Apple di cui si parla da anni.

Lo YouTuber Jon Prosser di Front Page Tech ha visto questo primo prototipo e ha comunicato al mondo le prime informazioni sul prossimo prodotto di Apple (“One More Thing“, come sarà annunciato). Da quanto risulta a Jon Prosser gli Apple Glass saranno molto diversi dai primi veri occhiali smart lanciati sul mercato, nell’ormai lontanissimo 2013: i Google Glass. A differenza degli occhiali di Google, infatti, quelli di Apple sembreranno in tutto e per tutto dei normali occhiali e potranno persino avere le lenti graduate. Alla base della scelta di design c’è quella tecnica: gli Apple Glass non saranno dei veri occhiali smart ma poco più che dei display.

Apple Glass: come saranno

Secondo Jon Prosser gli occhiali Apple non potranno funzionare se non connessi ad un iPhone, perché non avranno molta elettronica integrata. Saranno in pratica un add-on dell’iPhone, un po’ come già visto con il primo Apple Watch. Il prototipo visto dallo YouTuber era in plastica, ma i materiali e il design non sono ancora quelli definitivi. Interessante notare che gli Apple Glass non saranno dotati di fotocamera, onde evitare problemi di privacy, ma avranno un LiDAR (cioè un radar laser) montato sull’asta di destra. Si ricaricheranno senza fili, messi sotto sopra, su uno stand per la ricarica wireless. I display saranno su entrambe le lenti e ci sarà una nuova interfaccia utente per comandarli, chiamata “Startboard“, che risponderà alle gesture. Con enorme delusione degli amanti della moda, non ci sarà una versione da sole, perché i display non potranno funzionare con lenti colorate.

Apple Glass: quando escono e quanto costano

Jon Prosser non sa ancora quando arriveranno sul mercato gli occhiali smart di Apple, ma sa quanto costeranno: 499 dollari, ai quali andrà aggiunto il costo dell’iPhone per gestirli e di eventuali lenti graduate per chi ha problemi di vista. La finestra temporale per il lancio dipende molto dalla situazione Covid-19: in teoria Apple sarebbe pronta già a fine 2020, ma non sarebbe disposta a fare una presentazione online e senza pubblico.