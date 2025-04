TOTALE PUNTI 8.1 Nothing Phone (3a) Pro Siamo perfettamente consapevoli del fatto che il marchio Nothing possa dire poco o nulla a molti di coloro che stanno leggendo in questo momento: niente di strano, perché parliamo di uno degli ultimi brand arrivati nel mondo della tecnologia, la cui caratteristica principale è quella di fornire un rapporto qualità prezzo da competizione. Ogni anno l'azienda presenta due categorie di smartphone, una più pregiata, che di solito vede la luce nel periodo estivo e una più competitiva, che viene invece lanciata nel periodo invernale: Nothing (3a) Pro appartiene alla famiglia più aggressiva, quella che fa del suo prezzo, uno dei principali punti di forza. Lo stiamo usando da diverse settimane e abbiamo potuto apprezzarne i pregi, che vanno oltre la semplice scheda tecnica.

PRO Design trasparente riconoscibile

Display OLED a 120 Hz

Fotocamera principale convincente

Interfaccia pulita CONTRO Prestazioni grafiche non da "Pro"

Autonomia nella media

Niente ricarica wireless

Design VOTO: 7.5 l Nothing Phone (3a) Pro mantiene vivo il DNA estetico del marchio. Il retro trasparente è ormai un’icona riconoscibile a metri di distanza, anche se in questa versione viene semplificato rispetto ai modelli più costosi. Meno LED, ma comunque presenti le animazioni Glyph, anche se più contenute. La cornice resta in alluminio, mentre il retro è in plastica trasparente. Il risultato è elegante, in linea con l'esperienza di Nothing Phone (2a). Nel complesso, è un telefono ben costruito, non proprio leggero (circa 211 grammi) e piacevole da tenere in mano. I tasti sono ben posizionati, il feedback tattile è buono e l’assemblaggio è preciso. C’è una certificazione IP64, quindi resiste agli schizzi, ma non pensate di tuffarlo in piscina. Sul fronte estetico, l'unico elemento che ci ha fatto un po' storcere il naso è l'enorme blocco in cui sono allocate le fotocamere posteriori, una soluzione resa necessaria dall'adozione di uno zoom periscopico con un'escursione ottica 3X. Rispetto alla ricercatezza del design tipica di questo brand, quella sorta di cilindro posteriore sembra un po' fuori posto. Però è il prezzo che bisogna pagare per avere uno zoom ottico di questo tipo, che non è uno standard in questa fascia di prezzo.

Specifiche tecniche VOTO: 8 Sotto la scocca del Nothing Phone (3a) Pro c'è un processore Snapdragon 7s Gen 3, che rappresenta una via di mezzo tra la potenza e l’efficienza energetica. Il telefono è disponibile in configurazioni da 8 o 12 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria. Non è espandibile, ma lo spazio disponibile è sufficiente per la maggior parte degli utenti. Il display è un OLED da 6,77 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. La luminosità massima tocca i 3000 nit, ma la luminosità media è molto più contenuta, 1.300 nit, un valore che garantisce una buona leggibilità anche sotto la luce diretta del sole. Il sensore di impronte è integrato sotto al display ed è reattivo. C'è il supporto al 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC e GPS completo. La ricarica è da 50 W con cavo, ma manca la ricarica wireless: una scelta comprensibile in questa fascia di prezzo, ma comunque da tenere in considerazione.

Performance VOTO: 8 Il processore Snapdragon 7s Gen 3 si comporta bene nelle attività quotidiane: social, email, video, multitasking leggero. L’interfaccia scorre fluida, senza intoppi, e il refresh rate a 120 Hz rende l’esperienza visiva ancora più gradevole. Tuttavia, quando si spinge un po’ di più, con giochi 3D o app più complesse, si notano i limiti della GPU. Il telefono non scalda in modo eccessivo, anche con sessioni prolungate, e riesce comunque a mantenere una buona reattività generale. Per chi non ha esigenze da gamer, l’esperienza è del tutto soddisfacente.

Qualità chiamate VOTO: 8 La qualità delle chiamate è buona, con un volume alto e microfoni che catturano la voce in modo pulito. Anche in ambienti affollati o ventosi, l’interlocutore riesce a sentirci chiaramente. C’è il supporto alla VoLTE e al Wi-Fi calling, utili se si vive in zone con segnale scarso. Sappiamo però che questo tipo di servizi dipende chiaramente dall'operatore, per cui sono garantiti solo ed esclusivamente a fronte di alcuni dei contratti oggi disponibili sul mercato.

Software VOTO: 9 Il Nothing OS 3.0 è basato su Android 15 e rimane una delle interfacce più leggere e curate nel panorama Android. Nessuna app preinstallata inutile, nessun bloatware, solo l’essenziale. L’estetica monocromatica, le animazioni fluide e le personalizzazioni minimali rendono l’esperienza d’uso davvero piacevole. Il supporto agli aggiornamenti è garantito per almeno tre anni, con quattro anni di patch di sicurezza. Non è da record, ma è comunque sopra la media per un dispositivo di questa fascia. Quello che conta all'interno del sistema operativo di Nothing è soprattutto il supporto ad alcune idee estremamente originali come il cosiddetto Essential Space, un'applicazione in grado di elaborare (usando l'intelligenza artificiale) gli screenshot, le registrazioni audio ed eventualmente anche i testi. Il telefono è dotato di un tasto specifico che permette di accedere direttamente all'applicazione Essential Space, ma anche di catturare i contenuti per inserirli nella app. Altro aspetto importante del software di uno smartphone Nothing è quello della personalizzazione di icone, menu, animazioni, per conferire un aspetto unico sul mercato, che anche altri brand hanno cercato di imitare. Il lavoro incessante di evoluzione, anche alla luce dei consigli degli utenti, si percepisce ogni volta che arriva un nuovo smartphone di questo marchio. Nel mondo Android, dopo l'esperienza di Google pixel e di Samsung, questa è sicuramente la migliore implementazione del sistema operativo.

Fotocamera VOTO: 7.5 Il comparto fotografico è composto da una fotocamera principale da 50 MP di Samsung con stabilizzazione otticaed elettronica, accompagnata da un secondo sensore ultra-grandangolare da 50 MP (realizzato da Sony.). Il vero elemento distintivo però è la camera periscopio, anche questa dotata di stabilizzazione elettronica ed ottica, anche in questo caso di marchio Sony. Non ci sono fotocamere macro o inutili sensori di profondità, e va bene così. Gli scatti con la fotocamera principale sono ben dettagliati, con una resa cromatica fedele e una buona gestione dell’HDR. Di sera entra in gioco la modalità notte, che funziona abbastanza bene, anche se a volte introduce un po’ troppo smoothing nei dettagli. Il sensore ultra-wide è nella media, utile per paesaggi o foto di gruppo, ma soffre un po’ in condizioni di luce scarsa. La fotocamera frontale da 50 MP fa un buon lavoro per selfie e videochiamate, anche in interni poco illuminati. I video arrivano fino al 4K a 30 fps con buona stabilizzazione elettronica.

Batteria VOTO: 8.5 La batteria da 5.000 mAh permette di arrivare a fine giornata senza ansie, ma senza miracoli. Con uso intenso (video, foto, 5G attivo), si scende anche sotto le 5 ore di schermo. Con un uso più moderato si può tranquillamente superare le 6 ore. La ricarica a 50W permette di tornare al 100% in circa un’ora. Niente ricarica wireless, niente reverse charging: due assenze che non sorprendono, ma che vale la pena segnalare.