Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Uno dei trend del momento permette di caricare la foto del proprio animale domestico e chiedere a ChatGPT di trasformarlo in un essere umano. Vediamo come fare

In questi giorni sui social sta spopolando un nuovo trend decisamente bizzarro ma anche divertente che sta spingendo le persone a caricare una foto del proprio animale domestico e chiedere a ChatGPT di trasformarlo in un essere umano.

Il risultato sono una serie di ritratti digitali che mostrano, da un lato, il “livello di creatività” raggiunto dall’intelligenza artificiale e dall’altro, le grandi potenzialità di questo strumento che giorno dopo giorno sta entrando sempre più nell’uso quotidiano e non solo per la produttività.

Come trasformare un animale domestico in una persona con ChatGPT

Trasformare il proprio animale da compagnia in una “persona vera” è un’operazione abbastanza semplice.

Come già visto per altre situazioni analoghe, per prima cosa bisogna aprire ChatGPT ed effettuare il login con il proprio account.

Fatto questo basta cliccare su “+” e scegliere la foto da utilizzare tra quelle archiviate nella memoria del computer o dello smartphone.

Ora non resta che scrivere un prompt dettagliato per ottenere una rielaborazione visiva fedele all’aspetto fisico dell’animale. Per ottenere un risultato ancora più pertinente si possono aggiungere altri dettagli come il sesso, l’età dell’animale e il carattere. Si può chiedere all’AI di utilizzare un contesto, un abbigliamento o, addirittura, aggiungere oggetti specifici e molto altro ancora.

Confermato il comando non resta che attendere che ChatGPT faccia il suo lavoro, per poi salvare o condividere l’immagine creata in base alle proprie esigenze.

ChatGPT e la creazione di trend virali

Dopo la creazione di immagini in stile Studio Ghibli e la creazione di action figure con le sembianze degli utenti, la trasformazione dei propri animali domestici in persone è il nuovo trend che sta spopolando sui social e che ha come protagonista assoluta ChatGPT e la straordinaria capacità di GPT-4o nella generazione di immagini.

Trend che oltre a riempire i social e mandare in crash i server di OpenAI, hanno contribuito ad aumentare la popolarità di ChatGPT con l’app che, solo nel mese di marzo, ha raggiunto il record di 46 milioni di nuove installazioni su dispositivi mobili, diventando l’app più scaricata al mondo, superando Instagram.

L’emergere di tendenze del genere dimostra anche che l’AI sta assumendo un ruolo sempre più centrale nella vita quotidiana delle persone e non è più come un “semplice” strumento di lavoro o assistente virtuale, ma diventando un vero e proprio mezzo espressivo e per l’intrattenimento, che aiuta le persone a sperimentare, immaginare e divertirsi.

Si tratta insomma, di un modo per rendere più “pop” l’intelligenza artificiale e avvicinarla al consumo di massa, così come dimostrano i dati di crescita di OpenAI che con queste funzioni ha ottenuto un +28% solo nello scorso mese.