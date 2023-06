L’Apple iPad 10.9 (2022) è un dispositivo elegante e in grado di sfruttare le grandissime potenzialità di iPadOS, oggi è disponibile in super offerta su Amazon

Nel mondo dell’elettronica di consumo esistono i tablet e poi ci sono gli iPad,che rappresentano per certi versi la massima espressione della creatività che ha contraddistinto Apple negli anni passati. A metà strada tra un computer e un tablet, questi dispositivi sono sicuramente tra le tecnologie più apprezzate dai consumatori anche se il prezzo non è sempre accessibile.

L’Apple iPad da 10,9 pollici, in versione 2022 (cioè di decima generazione) è il tablet di base dell’azienda di Cupertino, dedicato a chi non vuole spendere cifre esorbitanti ma non vuole rinunciare ad un tablet Apple: un dispositivo dalle grandi potenzialità, che permette di sfruttare pienamente iPadOS sia per l’intrattenimento che per la produttività. Grazie ad Amazon, poi, il prezzo di iPad da 10,9 pollici di decima generazione oggi scende finalmente sotto i 500 euro. Con un’offerta così, va preso al volo.

Apple iPad 10.9 (2022) – Chip Apple A14 Bionic – Versione 4/64 GB

Apple iPad 10.9 (2022): scheda tecnica

L’iPad da 10,9 pollici ha un display LCD IPS (chiamato da Apple "Liquid Retina") , con risoluzione 1.640 x 2.360 pixel e refresh rate a 60 Hz. Tra le particolarità dello schermo, c’è l’opzione True Tone, che permette di adattare in automatico i colori, in modo che siano il più fedele possibile a ciò che viene riprodotto.

Il processore scelto dal colosso di Cupertino è un Apple A14 Bionic a cui si affiancano 4 GB di RAM e, in questo caso specifico, 64 GB di spazio per l’archiviazione. Il comparto fotografico, pur non essendo fondamentale in un tablet, ha un sensore principale da 12 MP (ƒ/1.8) mentre la fotocamera frontale è da 12 MP (ƒ/2.4), perfetta per i selfie e, ovviamente, le videochiamate, grazie anche alla modalità Center Stage che consente al soggetto inquadrato di rimanere sempre al centro della scena anche durante i movimenti.

Tra le connessioni, questa particolare versione deve fare a meno della rete cellulare ma garantisce comunque una buona velocità grazie al Wi‑Fi 6. Presenti anche il Bluetooth 5.2 e l’USB-C che prende il posto della vecchia porta Lightning. La batteria in dotazione è da 28,6 wattora, con Apple che promette fino a 10 ore di navigazione sul web o di riproduzione video. Il sistema operativo è iPadOS 16.

Una menzione a parte la meritano gli accessori prodotti da Apple, tra cui la ben nota Apple Pencil e la Magic Keyboard Folio che amplificano notevolmente le potenzialità di questo tablet. Naturalmente entrambi non sono inclusi nella confezione e vanno acquistati separatamente.

Apple iPad 10.9 (2022): l’offerta Amazon

L’iPad 10.9 (2022) di Apple è un tablet ma racchiude buona parte delle migliori tecnologie dell’azienda di Cupertino, condensate all’interno di un dispositivo elegante, moderno e relativamente economico.

Il prezzo di listino dell’iPad 10.9 (2022), infatti, è di 589 euro: sicuramente non è il tablet più economico sul mercato, ma è uno dei più economici tra quelli di Apple. Grazie all’offerta Amazon, però, è possibile acquistare il tablet a 499 euro (-15%, -90 euro) e uno sconto così è un’occasione irripetibile da non lasciarsi sfuggire assolutamente.

Apple iPad 10.9 (2022) – Chip Apple A14 Bionic – Versione 4/64 GB