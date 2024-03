IPad Air, il tablet Apple è da comprare oggi con lo sconto Amazon

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il mercato dei tablet è in forte crescita negli ultimi anni, grazie anche al lavoro fatto da Apple, una delle prime a credere in questo nuovo prodotto. L’azienda di Cupertino ha diversificato l’offerta e ha lanciato tablet che soddisfano le differenti necessità degli utenti. L’iPad Air è uno dei più particolari: tablet con prestazioni da top di gamma, ma a un prezzo inferiore rispetto al modello Pro. Non ha nulla da invidiare rispetto ai tablet più performanti e può trasformarsi anche in un dispositivo da lavoro collegando una tastiera Bluetooth e l’Apple Pencil. Ottimo schermo, ottimo processore e ottimi materiali. Insomma, il classico prodotto Apple che non ti delude mai.

A catturare oggi l’attenzione, però, è il super prezzo a cui lo troviamo su Amazon. L’iPad Air di quinta generazione (l’ultima versione sul mercato lanciato da Apple) è in offerta con uno sconto speciale del 25% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 200 euro. Una promo veramente unica tenendo in considerazione che si tratta di un dispositivo della mela morsicata. Non devi fartela scappare: difficilmente lo ritroverai a breve a un prezzo così vantaggioso.

iPad Air – azzurro

iPad Air – galassia

iPad Air – grigio

iPad Air: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo mai così basso per l’iPad Air. Oggi lo trovi in offerta con uno sconto del 25% che fa scendere il prezzo a 589,90 euro, minimo storico su Amazon. Per un prodotto della mela morsicata si tratta di un’occasione ottima e che difficilmente ricapita. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che attivi in fase di check-out. Il tablet è già pronto per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Essendo un prodotto venduto e spedito da Amazon beneficia dei vantaggi degli utenti Prime, tra cui la possibilità di effettuare il reso fino a 30 giorni dall’acquisto. È disponibile in diverse colorazioni.

iPad Air: la scheda tecnica

Partiamo dallo schermo dell’iPad Air, ideale anche per chi ama guardare film e serie tv in streaming senza rinunciare alla qualità della visione. Infatti, è basato sul display Liquid Retina da 10,9 pollici, con True Tone, che restituisce colori vividi e realistici senza stancare l’occhio. Ottimo il processore Apple M1 con architettura a 64 bit, lo stesso presente su alcuni modelli di MacBook.

Soddisfacente anche per chi vuole scattare foto e girare video, grazie alla fotocamera con grandangolo da 12MP. Mentre la fotocamera frontale, quella che utilizziamo per fare i selfie, è sempre da 12MP con ultra-grandangolo. La batteria consente di usarlo per molte ore in maniera anche intensiva. Rivoluzionata anche l’Apple Pencil, che si attacca tramite magnete al dispositivo, così non la perderai più.

