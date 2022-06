Apple iPhone 12 Mini è in offerta: si risparmia moltissimo

l’Apple iPhone 12 Mini 5G è tra gli smartphone più compatti al mondo, il 5G più compatto di sempre e non solo per il mondo Apple, e ha funzionalità identiche al fratello maggiore iPhone 12. Tra i due telefoni, infatti, cambiano solo le dimensioni: 5,5 pollici per appena 135 grammi di peso per iPhone 12 mini, contro 6,1 pollici e 162 grammi per iPhone 12 standard.

Dunque un telefono leggerissimo e potentissimo, che è stato presentato nell’ottobre del 2020 e ricalca la scheda tecnica dell’iPhone 12 standard. La versione "mignon" però, avendo dimensioni più compatte, ha la pecca di avere una batteria più piccola rispetto a quella del fratello maggiore: 2.200 mAh. Che per chi lo usa intensamente costringe a una ricarica intermedia durante la giornata, ma dall’altro lato la comodità di averlo in tasca è impagabile: pesa pochissimo e ingombra pochissimo. Oggi, tra l’altro, iPhone 12 mini è anche in offerta su Amazon: diverse varianti e diversi colori sono in sconto, addirittura fino a 170 euro in meno sul prezzo di listino.

Apple iPhone 12 mini: caratteristiche tecniche

A bordo dell’iPhone 12 mini troviamo il noto SoC Apple A14 Bionic, il medesimo chip a bordo dell’iPhone 12 Pro con 6 core per la CPU, 4 core per la GPU, 16 core per il Neural Engine (esegue 11 trilioni di operazioni al secondo). Le memorie di archiviazione sono disponibili in tre tagli: 64, 128 e 256 GB.

Il display da 5,4 pollici è di tipo Super Retina XDR con True Tone. Sul retro del telefono trovano posto due fotocamere da 12 MP, una grandangolo con stabilizzazione ottica e una ultra-grandangolo da 120 gradi. Sul lato anteriore troviamo un sensore da 12 MP e su tutte le fotocamere può essere attivato il Night Mode per ottenere foto brillanti anche al buio. iPhone 12 mini può registrare Smart HDR e video HDR Dolby Vision 4K fino a 60 fps.

iPhone 12 mini è anche certificato IP68, quindi è completamente impermeabile e resiste anche a polvere e sabbia.

Apple iPhone 12 mini: l’offerta di Amazon

