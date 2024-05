Galaxy S23, prezzo in picchiata: sconto mai visto prima

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Oggi trovi il Galaxy S23 in offerta con uno sconto del 34% e risparmi più di 300 euro sul prezzo di listino. Acquistandolo oggi ricevi in regalo anche un paio di cuffie

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Per acquistare uno smartphone top di gamma che ti assicura delle ottime prestazioni a un prezzo tutto sommato abbordabile bisogna farsi furbi. Cosa vuol dire? Molto semplice: non bisogna focalizzare l’attenzione sugli ultimi modelli appena lanciati sul mercato, ma spostare il "mirino" sugli smartphone un po’ più datati. Un esempio? Se volete un telefono top a un ottimo prezzo, oggi trovi il Galaxy S23 di Samsung in offerta su Amazon con uno sconto eccezionale del 34% che ti permette di risparmiare più di 300 euro. E l’offerta non finisce qui. Infatti, grazie alla nuova promo Samsung, chi acquista un Galaxy S23 e lo registra sul sito del produttore sud-coreano, riceve in regalo le Galaxy Buds2 Pro, cuffie top di gamma con un prezzo di listino di 149 euro. Praticamente il risparmio totale sfiora i 500 euro.

Il Galaxy S23, nonostante sia uscito sul mercato da oramai un po’ di tempo, resta ancora uno smartphone super valido, anche grazie ai continui aggiornamenti rilasciati da Samsung. Non a caso ha da poco ricevuto Galaxy AI, la nuova tecnologia di Samsung che integra l’intelligenza artificiale in ogni funzionalità dello smartphone, dalle fotocamere fino alle chiamate vocali. Insomma, una promo eccezionale che non bisogna farsi sfuggire per nessun motivo.

Galaxy S23, prezzo, offerta e sconto Amazon

Una doppia promo che fa diventare il Galaxy S23 un vero best buy. Oggi trovi lo smartphone di Samsung in offerta su Amazon a un prezzo di 649 euro, con uno sconto del 34% rispetto a quello di listino. Un risparmio che supera i 300 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate da 129,80 euro al mese. Inoltre, per gli iscritti a Prime Student c’è uno sconto extra di ben 100 euro che fa scendere il prezzo a soli 549 euro.

Non finisce qui. Se acquisti un Galaxy S23 e registri la prova d’acquisto sul sito del produttore sud-coreano ricevi in regalo le Galaxy Buds2 Pro, cuffie top di gamma del produttore sud-coreano con un prezzo di listino di ben 149 euro. Insomma, un vero affare da non farsi scappare per nessun motivo. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi super rapidi. Per effettuare il reso gratuito hai 14 giorni di tempo.

Galaxy S23: le caratteristiche tecniche

Comprare oggi il Galaxy S23 conviene. E non solo per l’offerta che abbiamo appena visto che permette di risparmiare più di 300 euro sul prezzo di listino e di ricevere in regalo un paio di cuffie Bluetooth dal prezzo di listino di 149 euro. Lo smartphone ha da poco ricevuto un aggiornamento con Galaxy AI, la nuova tecnologia sviluppata da Samsung che porta l’intelligenza artificiale in ogni funzione dello smartphone. Tecnologia che ha fatto il suo debutto sui nuovi Galaxy S24, ma che il produttore sud-coreano ha voluto portare anche sui suoi modelli precedenti. Praticamente acquisti uno smartphone con caratteristiche top e le stesse funzionalità dei modelli più recenti, spendendo però molto meno.

Galaxy AI è una vera rivoluzione per il mondo degli smartphone. L’intelligenza artificiale ti aiuta a fare veramente di tutto, dalle traduzioni in tempo reale (anche mentre sei in chiamata), alla trascrizione delle note vocali e delle interviste, fino alla ricerca all’interno delle immagini cerchiando semplicemente un oggetto o una targa. Il tutto con caratteristiche da vero top di gamma, a partire dallo schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,1 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Sotto la scocca trovi l’ottimo processore Snapdragon 8 Gen 2 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Ottimo anche il comparto fotografico, uno degli elementi che da sempre contraddistingue gli smartphone top di Samsung. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. La fotocamera per i selfie è da 10 megapixel. Una soluzione versatile e che ti permette di fotografare al meglio in qualsiasi situazione. Non manca l’aiuto dell’intelligenza artificiale, utile soprattutto quando si scattano delle foto o si registrano dei video al buio o con poca luce.

Per chiudere trovi una batteria che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi e nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto alla ricarica rapida.

