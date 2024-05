The Last of Us stagione 2, prime foto e anticipazioni

HBO ha diffuso le prime immagini dal set di The Last of Us 2. La seconda stagione dell'acclamata serie tv arriverà in Italia nel 2025

Fonte foto: HBO/Sky

Arriverà nel 2025 la seconda stagione di The Last of Us, l’adattamento seriale dell’omonimo videogioco firmato dal creatore di Chernobyl, Craig Mazin, e dal creatore del videogioco sviluppato per PlayStation, Neil Druckmann. La nuova stagione della serie tv HBO, che avrà ancora come protagonisti Bella Ramsey e Pedro Pascal, verrà trasmessa in Italia in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. L’attesa è ancora lunga, ma HBO ha diffuso in questi giorni le prime immagini dai nuovi episodi.

Le prime foto dal set di The Last of Us

Le prime immagini della stagione 2 diffuse da HBO mostrano Bella Ramsey nei panni di Ellie mentre imbraccia un fucile e Pedro Pascal, alias Joel, mentre osserva qualcuno di fronte a lui. Entrambe le immagini sono visibili nel video qui sotto.

Anche nelle settimane precedenti alcune foto "rubate" sul set sono arrivate sui social o sulla stampa. In alcune si vedono Ellie e Dina (interpretata da Isabela Merced) in sella al cavallo Shimmer mentre arrivano a Seattle – anche se le riprese si stavano svolgendo in Canada, nella zona di Vancouver. Oltre a Shimmer, nei nuovi episodi ci sarà anche Japan, il cavallo di Dina.

Altre immagini mettono a confronto le ambientazioni del videogioco The Last of Us: Part II con quelle del set canadese: la somiglianza è in effetti impressionante. Lo zainetto di Ellie è replicato nel minimo dettaglio, ad esempio, così come c’è una corrispondenza notevole nel carro armato coperto dalla vegetazione che Ellie e Dina incontrano nel loro cammino.

The Last of Us 2: a che punto siamo

Le riprese di The Last of Us 2 sono iniziate a febbraio 2024. «Stanno andando alla grande», aveva dichiarato Pedro Pascal in un’intervista poche settimane dopo il primo ciack. «Stanno lavorando [i colleghi sul set e i membri del team, ndr] più duramente di quanto potessi immaginare, ancora più che nella prima stagione, cosa che è quasi impossibile».

Oltre a Pascal e Ramsey, il cast di The Last of Us 2 include Gabriel Luna (che interpreta Tommy), Rutina Wesley (Maria), Kaitlyn Dever (che interpreta Abby), Isabela Merced (nel ruolo di Dina), Young Mazino (che sarà Jesse), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (alias Owen) e Danny Ramirez (Manny).

Catherine O’Hara sarà guest star della nuova stagione che, nelle parole del presidente e CEO della HBO Casey Blois, affronterà i temi della vendetta e del castigo, seguendo il videogioco ma anche proponendo «grandi scene d’azione».

The Last of Us è una co-produzione con Sony Pictures Television. I produttori esecutivi sono Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan e Evan Wells.

Quando esce in streaming The Last of Us 2

Secondo quanto riportato da Deadline, la seconda stagione di The Last of Us arriverà nella prima metà del 2025. La data esatta di uscita non è ancora stata annunciata.