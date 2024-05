Fonte foto: Acer

Il primo Copilot+ PC di Acer è il nuovo Acer Swift 14 AI. L’azienda ha annunciato il debutto ufficiale del notebook a breve distanza dall’evento di lancio con cui Microsoft ha sollevato il sipario sui nuovi Surface, inaugurando una nuova era per il mondo Windows, grazie anche ai chip Qualcomm Snapdragon X che avranno il compito di sostenere la diffusione dei laptop dotati di Windows on Arm.

Acer Swift 14 AI è il primo modello della gamma Acer a poter sfruttare i nuovi chip di Qualcomm e a rispettare i requisiti per essere definito un Copilot+ PC. Il laptop in questione, grazie alla NPU integrata nel chip, sarà in grado di gestire “on device” le funzionalità legate all’intelligenza artificiale che diventeranno sempre più integrate in Windows. Il tutto con grande attenzione all’efficienza energetica e al rapporto tra prestazioni e consumi.

In futuro, la gamma di Copilot+ PC di Acer continuerà a crescere, con nuovi modelli destinati ad arricchire l’offerta. Nel frattempo, però, Swift 14 AI rappresenta il primo passo dell’azienda che, come altri OEM come Lenovo, ASUS e Dell, intende supportare appieno le novità introdotte da Microsoft per il futuro di Windows.

Acer Swift 14 AI: caratteristiche tecniche

Il nuovo Acer Swift 14 AI arriverà sul mercato in due varianti, una con Snapdragon X Plus e una con Snapdragon X Elite. A prescindere dal chip scelto, il notebook di Acer sarà disponibile in varie combinazioni di RAM e storage, fino a un massimo di 32 GB di RAM LPDDR5x e 1 TB di SSD PCIe Gen 4.

Questa dotazione consente al nuovo laptop di Acer di poter essere definito un Copilot+ PC, rispettando i requisiti fissati da Microsoft per RAM (almeno 16 GB), storage (almeno 256 GB di SSD) e per la NPU da almeno 40 TOPS (trillion operations per second), grazie ai chip Snapdragon X che arrivano a 45 TOPS, battendo anche il chip M4 di Apple che si ferma a 38 TOPS.

Il notebook di Acer è dotato anche di un display IPS da 14,5 pollici, con risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel e refresh rate di 120 Hz (sarà disponibile anche una versione touch). C’è anche una webcam IR QHD con funzione di riconoscimento facciale, otturatore privacy e un triplo array di microfoni, con cancellazione AI del rumore di fondo.

La batteria è da ben 75 Wh e il notebook può sfruttare la connettività Wi-Fi 7 oltre che il Bluetooth 5.4. La dotazione di porte include due USB-C e due USB-A oltre al jack per le cuffie. Acer Swift 14 AI ha una scocca in metallo e pesa appena 1,36 chilogrammi. La tastiera (senza il tastierino laterale) è retroilluminata e ospita anche un tasto dedicato a Copilot.

Acer Swift 14 AI: prezzo e disponibilità

Acer ha già diffuso i primi dettagli sulla disponibilità del nuovo Acer Swift 14 AI in Europa. Il nuovo Copilot+ PC, infatti, sarà in vendita a partire dal prossimo mese di giugno, con prezzi a partire da 1.499 euro.