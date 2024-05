Galaxy Book4 Edge Copilot+ PC: caratteristiche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Samsung

Parallelamente all’annuncio ufficiale dei nuovissimi Copilot+ PC di Microsoft, anche Samsung ha mostrato al mondo suoi primi laptop con processore Qualcomm Snapdragon X Elite, si tratta dei Samsung Galaxy Book4 Edge con schermi da 14 e 16 pollici.

Stavolta, però, al fianco delle incredibili funzionalità basate sull’intelligenza artificiale offerte da Copilot, abbiamo anche quelle di Galaxy AI che, dopo aver debuttato a bordo dei Samsung Galaxy S24, arriva anche sui notebook del colosso della tecnologia sudcoreano, portando a bordo di questi device alcune impostazioni già ben note dagli appassionati di tecnologia, come Cerchia e Cerca, ad esempio, anche se dalle prime informazioni disponibili sembra che per accedere anche a queste suite di strumenti servirà necessariamente uno smartphone Samsung compatibile.

Galaxy Book4 Edge: scheda tecnica

I nuovi Galaxy Book4 Edge possono essere configurati dall’utente con due display: un modello con pannello AMOLED touch da 14 pollici, con risoluzione 3K (2.880×1.800 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz, e una versione con pannello AMOLED touch che sale a 16 pollici, con risoluzione 3K e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. A protezione di entrambi i display c’è un robusto vetro Gorilla Glass DX.

Il processore scelto da Samsung è un Qualcomm Snapdragon X Elite (una versione a 3,4 GHz e una a 3,8 GHz) a cui si affiancano fino a 16 GB di RAM e 512 GB oppure 1 TB di SSD. La scheda grafica, esattamente come visto per i nuovi Microsoft Surface, è la Qualcomm Adreno integrata nel processore, stessa cosa per la NPU (Neural Processing Unit) la Hexagon prodotta sempre da Qualcomm.

Sul fronte delle connessioni ci sono due ingressi USB-C 4.0, una porta HDMI 2.1, il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono) e, solo sulla versione con schermo da 16 pollici, abbiamo anche una USB-C 3.2 e un lettore di schede microSD. Le connessioni wireless, invece, comprendono il WiFi 7 e quasi sicuramente il Bluetooth 5.4, anche se non viene specificato nella scheda tecnica ufficiale.

Sui nuovi Galaxy Book4 Edge ci sono anche una webcam con risoluzione FHD, due microfoni e quattro speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria, per il modello da 14 pollici, è da 55,9 Wh, per modello con schermo da 16 pollici, invece, è da 61,8 Wh. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Galaxy Book4 Edge: prezzo e disponibilità

I nuovissimi Samsung Galaxy Book4 Edge con schermi da 14 e 16 pollici saranno disponibili ufficialmente in una sola colorazione Sapphire Blue a partire dal prossimo 18 giugno anche in Italia, ma per il nostro paese Samsung non ha ancora condiviso il listino prezzi.

Conosciamo, però, il prezzo di questi notebook negli Stati Uniti ed è molto probabile che i prezzi siano gli stessi anche per il mercato nostrano.