Lenovo Copilot+ PC: caratteristiche e prezzi

Fonte foto: Lenovo

Lenovo entra nel nuovo segmento di mercato dei Copilot+ PC, appena annunciato da Microsoft, in occasione dell’evento di lancio che ha portato al debutto dei nuovi Surface Pro e Surface Laptop con chip Qualcomm Snapdragon X (Plus e Elite). Debuttano, infatti, i nuovi Lenovo Yoga Slim 7x e Lenovo ThinkPad T14s Gen 6. Entrambi i notebook sono dotati di Snapdragon X Elite.

Per il momento, Lenovo non ha svelato modelli dotati di Snapdragon X Plus (meno potente rispetto all’Elite) che potrebbe essere utilizzato per altri laptop della famiglia Copilot+ PC di Lenovo nel corso dei prossimi mesi. La gamma di notebook Lenovo dotati di Windows 11 on Arm e di funzionalità legate all’AI è destinata, infatti, a crescere nel prossimo futuro.

Lenovo Yoga Slim 7x: caratteristiche e prezzi

Il nuovo Lenovo Yoga Slim 7x è dotato di un display OLED touch da 14,5 pollici con risoluzione 3K (2.944 X 1.840 pixel), refresh rate di 90 Hz e rapporto tra le dimensioni di 16:10. Il pannello è certificato DisplayHDR True Black 600, ha una luminosità di picco di 1.000 nits e include il supporto della gamma di colori sRGB e P3 al 100%

Sotto la scocca troviamo, invece, il nuovo chip Qualcomm Snapdragon X Elite che viene affiancato da varie combinazioni di RAM LPDDRX e storage SSD PCIe Gen 4, fino a 32 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD.

Il notebook è dotato anche di una batteria da 70 Wh oltre che di una webcam Full HD, con quattro microfoni (con funzione Voice ID per l’eliminazione del rumore) e otturatore per la privacy. La dotazione di porte include tre USB-C, il supporto alle reti Wi-Fi 7 e al Bluetooth 5.3. Il nuovo Yoga pesa appena 1,28 chilogrammi.

Il nuovo Lenovo Yoga Slim 7x sarà in vendita da giugno 2024 con prezzi da 1.599 euro.

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6: caratteristiche e prezzi

Anche la gamma ThinkPad entra nel mondo dei Copilot+ PC con il debutto del nuovo ThinkPad T14s Gen 6, dotato ancora una volta di Snapdragon X Elite, abbinato a varie combinazioni di RAM (fino a 64 GB LPDDR5x) e storage SSD. Questo modello della gamma ThinkPad ha un pannello IPS da 14 pollici, con rapporto tra le dimensioni di 16:10 e risoluzione Full HD (1.920 x 1.200 pixel).

Il notebook sarà disponibile anche con pannello OLED con risoluzione 2.8K. La batteria ha una capacità di 58 Wh mentre la dotazione di porte include 2 USB-A e 2 USB-C oltre a una HDMI 2.1 e a un jack audio. La webcam è Full HD e include l’otturatore fisico e due microfoni. Il ThinkPad può utilizzare le reti Wi-Fi 7 e il collegamento Bluetooth 5.3. C’è anche un sensore di impronte digitali integrato nel tasto d’accensione. Il peso del laptop è di 1,24 chilogrammi.

Il nuovo Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 arriverà in Italia a partire da agosto 2024, con un prezzo di partenza di 1.769 euro (IVA esclusa). Il notebook sarà disponibile già da giugno 2024 nel Regno Unito e in Germania.