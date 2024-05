Streaming: arrivano 10 canali di sport gratis

Anche DAZN segue la tendenza sempre più diffusa nel mercato dello streaming: quella dei canali “FAST“, cioè “Free Ad-Supported Television“, un termine che in parole molto semplici vuol dire che i canali sono gratis, ma l’utente deve guardare la pubblicità. E di canali gratis DAZN ne ha appena annunciati ben 10, ovviamente tutti dedicati agli amanti dello sport.

Si va dagli sport “minori” più conosciuti, come il pugilato, a quelli in ascesa, come il padel, passando anche per sport che in Italia conoscono in ben pochi, come il cornhole (che consiste nel tirare dei sacchetti di stoffa pieni di mais dentro un buco), o il lacrosse (una sorta di hockey sul ghiaccio, ma su un prato).

DAZN: quali sono i nuovi canali free

I dieci nuovi canali sportivi che DAZN trasmetterà in modalità FAST sono:

PDC Darts

Matchroom Boxing

Padel Time TV

Motorvision TV

Lacrosse TV

Sports Tak

Boxing TV

Moto America

Billiard TV

ACL Cornhole TV

Questi 10 canali saranno trasmessi in lingua originale, cioè in inglese, in 16 Paesi:

USA

Italia

Canada

Regno Unito

Francia

Germania

Spagna

Austria

Svizzera

Danimarca

Finlandia

Islanda

Norvegia

Svezia

Portogallo

Belgio

I nuovi canali gratuiti saranno trasmessi in modalità lineare, cioè non on demand esattamente come la televisione tradizionale su Digitale Terrestre, e prevedono l’inserimento di spot pubblicitari.

Anche se si tratta di contenuti gratuiti, lo precisiamo, questi nuovi canali FAST saranno visibili solo agli abbonati a DAZN: la piattaforma, infatti, specifica che saranno disponibili “senza costi aggiuntivi“.

L’ascesa dei canali FAST

Le Free Ad-Supported Television sono sempre più diffuse in tutto il mondo, perché ricalcano un modello economico che funziona da decenni: offrire contenuti gratis, in cambio della visione di un tot di pubblicità.

Le TV tradizionali lo fanno da sempre e, adesso, lo fanno anche le grandi piattaforme in abbonamento. Ma non solo loro, perché a credere nelle FAST sono anche i produttori di Smart TV, che stanno creando delle piattaforme FAST proprietarie all’interno delle quali offrono contenuti a chi compra i loro modelli.

Le principali piattaforme FAST di produttori di Smart TV sono: