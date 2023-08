Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Secondo alcune indiscrezioni condivise dalla rivista DigiTimes, i nuovissimi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max (che dovrebbe prendere il nome di iPhone 15 Ultra) potrebbero andare incontro a un cospicuo aumento di prezzo tra i 100 e i 200 dollari, rispetto al costo dei melafonini attualmente sul mercato. Le voci al riguardo circolano sul web già da diverso tempo e diversi analisti, tra cui anche Jeff Pu, già qualche mese fa avevano ipotizzato la cosa, fissando il prezzo di partenza del modello Pro a 1.099 dollari contro i 999 dollari di iPhone 14 Pro (all’uscita).

iPhone 15, perché il prezzo potrebbe aumentare

Stando ai rumor, per acquistare un iPhone 15 Pro bisognerà spendere tra i 1.099 e 1.199 dollari. Per iPhone 15 Pro Max (forse Ultra), invece, saranno necessari tra i 1.199 e i 1.299 dollari. La cosa non sarebbe confermata ufficialmente ma, secondo Mark Gurman di Bloomberg, le cause di questi aumenti potrebbero essere diverse, tra cui la crescita dei tassi di inflazione e dei costi produttivi e, naturalmente, i prezzi piuttosto elevati dei componenti hardware che faranno parte della scheda tecnica dei prossimi top di gamma di casa Apple.

Tra i principali responsabili di questi aumenti, stando sempre alle indiscrezioni in rete, ci sarebbero i display OLED (rispettivamente da 6,1 e 6,7 pollici) e il nuovo comparto fotografico che, soprattutto per i modelli di fascia più alta, sarebbe stato completamente ridisegnato, con l’aggiunta anche di un teleobiettivo periscopico per iPhone 15 Ultra. Infine se anche le voci sulla presunta scocca in titanio del top di gamma fossero confermate, anche questo contribuirebbe a far crescere il prezzo finale, trattandosi di un materiale tanto resistente quanto costoso.

A fronte di queste e di molte altre novità che verranno svelate solo dopo l’evento di settembre è chiaro che così tanta tecnologia potrebbe incidere sul prezzo, giustificando dunque le cifre di cui sopra. Oltretutto, non si esclude nemmeno che questi aumenti riguardino solo gli USA, visto che l’azienda di Cupertino da anni ha mantenuto (più o meno) immutati i prezzi oltreoceano dove il costo di un iPhone è molto inferiore rispetto allo stesso modello in Italia.

iPhone 15, le prospettive di vendita

Nelle settimane passate sono diventate molto insistenti le voci di una (presunta) riduzione nella produzione di iPhone 15, con Apple che, secondo un report condiviso da 9to5Mac, avrebbe ridotto di circa il 7,2% i nuovi device previsti per il 2023. Alla base di questo (ipotetico) calo nella produzione ci sarebbero diversi fattori, tra cui alcuni “problemi” con i fornitori che non sarebbero ancora in grado di soddisfare tutte le richieste dell’azienda di Cupertino, tra cui gli elevati standard qualitativi imposti e i tempi di consegna prestabiliti.

Oltretutto, a incidere ulteriormente su questi dati ci sarebbe anche una contrazione della domanda globale di smartphone, con Countepoint che ha stimato un calo di 1,15 miliardi di unità spedite nel 2023, circa il 6% in meno rispetto allo scorso anno. Tuttavia questi dati non tengono ancora conto dell’ultimo trimestre del 2023 e, naturalmente, del 2024, con gli analisti che prevedono che, proprio grazie all’arrivo del nuovo iPhone 15, Apple potrebbe conquistare la leadership del mercato degli smartphone, nonostante i (presunti) rincari previsti.