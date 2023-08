Apple: meno iPhone e più servizi

Fonte foto: Sukrita Rungroj / Shutterstock.com

Apple ha annunciato i risultati finanziari del terzo trimestre fiscale del 2023 (aprile-giugno). Per l’azienda di Cupertino si registra una nuova trimestrale da record, con un utile netto ancora in crescita, ma non mancano alcuni campanelli d’allarme, soprattutto per quanto riguarda i prodotti hardware. Continua, intanto, la crescita dei servizi che diventano sempre più importanti per la strategia futura di Apple che festeggia un numero che fa impressione: 1 miliardo di abbonamenti attivi.

Calano le vendite di iPhone, iPad e Mac

Il terzo trimestre fiscale di Apple si chiude con un calo netto dei ricavi legati ai prodotti hardware. Rallentano le vendite di iPhone: gli smartphone di Apple si fermano a 39 miliardi di dollari di ricavi nel trimestre con un calo del -2,45% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tutto ciò nonostante il prezzo della gamma iPhone 14 sia maggiore di quello della precedente gamma iPhone 13.

Rallentamento anche per i Mac, nonostante il lancio del MacBook Air da 15 pollici, le cui vendite sono partite a giugno. Per i computer di Apple, i ricavi si fermano a 6,84 miliardi di dollari, in discesa del -7,34% rispetto all’anno precedente.

Si può parlare di vero e proprio crollo, invece, per gli iPad. La gamma di tablet di Apple, che riceverà importanti aggiornamenti soltanto sul finire dell’anno in corso, ha generato ricavi per 7,224 miliardi di dollari, con un pesante -19,84% su base annua.

La divisione hardware di Apple si salva con gli altri prodotti dell’azienda. Gli indossabili, i prodotti per la Smart Home e gli accessori raggiungono un fatturato di 8,284 miliardi di dollari con un incremento del +2,47%.

Apple comunica i dati di questi prodotti in un totale unico, quindi non sappiamo esattamente cosa ha venduto di più o di meno. Ma è facile ipotizzare che a farla da padrona siano stati Apple Watch 8 e Apple Watch Ultra.

Crescono i ricavi dai servizi Apple

I minori ricavi provenienti da iPhone, iPad e Mac sono compensate (almeno in parte) da quelli provenienti dai servizi, sempre più centrali nelle strategie di Apple, con 19,604 miliardi di ricavi. Il totale comprende Apple Music, Apple TV+ e tutte le entrate derivanti dall’AppStore (le commissioni sulla vendita di app e di servizi in app).

Nel confronto con lo stesso trimestre dello scorso anno, Apple ha registrato un incremento dei ricavi del +8,21%. Tim Cook, CEO di Apple, ha commentato il successo dei servizi dell’azienda: “Durante il trimestre di giugno abbiamo registrato un record di entrate di tutti i tempi nei servizi, trainato da oltre 1 miliardo di abbonamenti a pagamento”.

Un trimestre positivo per Apple

Complessivamente, Apple registra un trimestre positivo, con dati migliori rispetto a quanto preventivato dagli analisti. Il fatturato è di 81,80 miliardi di dollari (gli iPhone, quindi, valgono poco meno della metà delle entrate dell’azienda). Il risultato è in calo del -1,4% rispetto allo scorso anno.

Si tratta del terzo trimestre consecutivo in cui i ricavi di Apple calano. Cresce anche l’utile netto che, per il trimestre, risulta pari a 19,9 miliardi di dollari con un miglioramento del +2% rispetto all’anno precedente. La cresciuta degli utili è legata anche a una politica di contenimento dei costi (-3,5%).