Apple rinnova la gamma economica: tre modelli in arrivo a primavera

Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo iPhone SE potrebbe fare il suo debutto fra marzo e aprile con una scheda tecnica ed un aspetto non troppo diverso da quello del suo predecessore. Ma la vera novità ce la rivela Mark Gurman, noto ed affidabile giornalista di Bloomberg, nonché insider dell’azienda di Cupertino.

Infatti, secondo quanto riferisce, Apple potrebbe lanciare altri due dispositivi di fascia “economica” nel corso dello stesso evento, rimandando alla seconda metà dell’anno la presentazione dei prodotti più importanti. Quindi, rispetto allo scorso anno, il lancio di iPad Pro verrebbe posticipato per lasciare spazio ad alcuni modelli più datati che non vengono aggiornati da diverso tempo. Gurman non ha fornito informazioni riguardo alle caratteristiche dell’iPhone SE 2022, che potrebbe essere proprio come descritto dall’attendibile Ross Young, consulente e CEO di Display Supply Chain Consultants.

Apple, cosa arriva in primavera

Secondo quanto riferisce Mark Gurman, in occasione dell’evento primaverile, Apple non lancerà soltanto l’iPhone SE di terza generazione, ma almeno altri due dispositivi. Trattasi dell’iPad Air, che non viene aggiornato dal 2020, e di un Mac con chipset proprietario M1 Pro. In riferimento a quest’ultimo, Gurman non ha dato indicazioni precise: potrebbe essere un Mac mini o un iMac di fascia alta. Per quanto riguarda l’iPad Air, invece, si ipotizza che Apple adopererà il processore A15 Bionic, già utilizzato per iPhone 13 ed iPad Mini 6.

La presentazione potrebbe avvenire in primavera e, in particolare, fra marzo e aprile. Apple è solita lanciare pochi prodotti nella prima parte dell’anno e riservare la seconda metà dell’anno a tutti i dispositivi più importanti. Secondo il giornalista di Bloomberg, proprio in autunno, dovrebbero arrivare iPad Pro, iPhone 14, AirPods Pro di nuova generazione, MacBook Pro ed Apple Watch 8.

Apple, come sarà l’iPhone SE 3

In base a quanto riferito da Ross Young nei giorni scorsi, il nuovo iPhone economico del 2022 potrebbe essere un aggiornamento dell’attuale modello di seconda generazione. Dovrebbe chiamarsi iPhone SE 5G, integrare il chipset A14 Bionic di iPhone 12, supportare la connettività alle reti 5G, ma mantenere un design sostanzialmente immutato ed ispirato ad iPhone 8.

iPhone SE 2022 manterrebbe quindi il display LCD da 4,7 pollici con cornici ben marcate, design compatto ed un prezzo piuttosto competitivo. Se il tutto venisse confermato, Apple dovrebbe rimandare al 2023 la rivoluzione estetica del suo modello economico, con un aspetto più simile ad iPhone XR ed uno schermo più ampio.