Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Il nuovo visore Apple Vision Pro costa troppo per il pubblico di massa, 3.500 dollari, ma a Cupertino stanno già pensando ad una versione “economica” con qualche funzione in meno. La conferma arriva da un report di Mark Gurman di Bloomberg, sempre ben informato in merito alle novità di Apple, che nella sua newsletter settimanale ha fatto il punto sulle indiscrezioni più credibili sul secondo visore della mela morsicata, ma ha anche confermato l’arrivo del terzo: nei prossimi anni, infatti, arriverà anche una seconda versione del Vision Pro originale.

Apple Vision Pro “lite”: come sarà

Per riuscire a contenere i costi dell’Apple Vision Pro, l’azienda sarà costretta a scendere a compromessi. Tra le funzioni da eliminare per tagliare il prezzo c’è EyeSight, cioè il display esterno che mostra agli altri gli occhi dell’utente che sta indossando il visore.

Oltre a sacrificare questa funzione, una delle caratteristiche che permettono a Vision Pro di differenziarsi da altri visori concorrenti, Apple sarebbe disposta anche aridurre il numero di fotocamere e sensori esterni, tra i componenti del visore che costano di più.

Gurman, nelle scorse settimane, aveva già anticipato l’ipotesi dell’utilizzo di display con risoluzione inferiore (il modello attuale ha due schermi Micro OLED con 23 milioni di pixel in totale) oltre che di un processoredella gamma A Bionic, cioè quelli per gli iPhone, invece che uno della gamma Silicon M, cioè quelli usati per i Mac.

Ridurre la complessità del progetto Vision Pro potrebbe anche semplificarne, e di molto, la produzione. Da diversi mesi, infatti, fonti anonime affermano che i fornitori di Apple siano in forte difficoltà perché i componenti necessari al visore sono estremamente complessi da produrre.

Il prezzo altissimo del visore potrebbe essere causato anche dalle basse rese produttive di questi partner di Apple, che sarebbero costretti a scartare molti componenti dalla qualità non sufficiente per gli standard richiesti a Cupertino.

Queste scelte comporteranno un inevitabile compromesso sulle capacità della versione economica del visore di Apple, ma non è ancora chiaro quali saranno le conseguenze della riduzione dei sensori sulle funzioni disponibili.

Apple Vision Pro economico: quanto costerà

La versione economica di Apple Vision Pro dovrà costare molto meno del modello originale. Secondo Gurman, infatti, Apple starebbe valutando la possibilità di fissare l’obiettivo di 1.500 dollari come prezzo del visore “economico“, ma il range preso in considerazione per il nuovo progetto va da 1.500 dollari a 2.500 dollari.

Con un prezzo del genere Apple potrebbe raggiungere volumi di vendita soddisfacenti, in grado di giustificare ulteriori investimenti nella nuova divisione dedicata allo “spatial computing” che ha appena affiancato i team di lavoro che si occupano dello sviluppo degli iPhone e dei Mac.