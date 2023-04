Apple è diventata una banca

Apple sbarca anche nel mondo del risparmio, per ora negli Stati Uniti, offrendo in partnership con Goldman Sachs un conto deposito denominato Apple Savings, che restituisce un rendimento annuale del 4,15%. Ma i vantaggi non finiscono qui, infatti, quando si acquista con Apple Card si ottiene il Daily Cash cioè una percentuale fino al 3% in proporzione alla cifra spesa. Questa cifra fino a ieri poteva essere usata per i successivi acquisti (attraverso Apple Cash) oppure donata a altre persone, ma da oggi è trasferita sul conto Apple Savings da cui ricavare gli interessi fino a un deposito massimo di 250.000 dollari.

Apple Savings: come funziona

I soldi del conto Apple Savings di fatto sono depositati presso la banca Goldman Sacks, attraverso Apple Pay e Apple Card. Attivando il conto si autorizzano Apple e Goldman Sachs a depositare automaticamente i futuri Daily Cash che si accumulano dopo gli acquisti effettuati con la Apple Card.

L’interesse del 4,15% è valido anche sul denaro presente su un conto bancario esterno, collegato a Apple Cash. Il tutto senza commissioni bancarie o saldo minimo.

In definitiva, l’operazione è quella che gli analisti e i negoziatori definiscono win-win, cioè tutti ottengono quello che vogliono. Aprire un conto Apple Savings negli Stati Uniti è semplice e si accede direttamente da Apple Wallet.

Apple ci guadagna i dati degli utenti che passano per il suo sistema di pagamento (Apple Pay). In questo modo conosce il comportamento finanziario di ogni cliente: cosa compra, ogni quanto compra, come compra ecc. Insomma, raccoglie moltissime informazioni utili, che diversamente avrebbe difficoltà a ottenere dovendo, peraltro, investire ingenti capitali nella ricerca.

Cosa ci guadagna Goldman Sachs

Cosa ci guadagna invece Goldman Sachs? Raccoglie soldi, potenzialmente tantissimi, perché il conto Apple Saving non richiede particolari requisiti finanziari, è disponibile anche senza deposito minimo, senza commissioni o vincoli.

La valutazione fatta da Goldman Sachs si basa sul fatto che negli Stati Uniti i titoli di Stato a un anno assicurano un rendimento del 4,76% mentre a sei mesi del 5,02%, quindi ben al di sopra, in entrambi i casi, di quel rendimento annuale del 4,15%. Il guadagno della banca si colloca proprio nella differenza tra il rendimento annuale garantito dal conto Apple Savings e quanto spetterebbe agli utenti se avessero deciso di investire in titoli di Stato Usa.

Altro punto a favore di Goldman Sachs è di entrare in contatto attraverso il sistema di Apple Pay con i clienti, esattamente come se fosse uno sportello bancario virtuale. Inutile dire, infine, che tutti prevedono che il cliente tipo di Apple Savings sarà un giovanissimo americano medio, con un potere d’acquisto sufficiente a comprare regolarmente prodotti Apple.