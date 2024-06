Fonte foto: Apple

Cambio di programma in casa Apple: il nuovo Apple Vision Pro 2 non si farà. Almeno questo è quanto riportato da The Information che ha raccolto nuove informazioni sui progetti futuri di Apple. A distanza di un anno dalla presentazione ufficiale e a diversi mesi dal lancio commerciale, Apple Vision Pro non avrebbe raggiunto gli obiettivi, soprattutto in termini di volumi di vendita.

Alla base degli scarsi risultati del visore di Apple c’è il prezzo, decisamente troppo alto per sostenere la diffusione del modello. Per questo motivo, la casa di Cupertino sta lavorando a una nuova strategia per la sua gamma di visori. In arrivo c’è un nuovo modello “economico“ a cui sarà affidato il compito di sostenere la diffusione della gamma Vision.

Apple Vision Pro 2 cancellato, per ora

Il cambio di programma di Apple è netto: lo sviluppo di Apple Vision Pro 2 è cancellato. La seconda generazione del visore non si farà, almeno per il momento. Il progetto potrebbe essere riavviato in futuro, con un hardware aggiornato, per diventare la nuova proposta top di gamma da affiancare a un modello più economico e accessibile. Lo stop al Vision Pro 2 non ferma la commercializzazione della prima generazione del visore, pronto ad arrivare in 8 nuovi mercati dopo il lancio avvenuto negli Stati Uniti, e lo sviluppo di visionOS, che passerà alla versione 2 nel corso del prossimo autunno.

Apple deve fare i conti con un mercato in crisi: le spedizioni di visori AR/VR sono calate del 67% nel corso del primo trimestre del 2024, secondo i dati degli analisti di IDC che, però, stimano una crescita annuale delle spedizioni del 43,9%, nel corso dei prossimi quattro anni, probabilmente anche grazie all’effetto positivo garantito da un nuovo visore economico di Apple.

Nuovo Apple Vision economico in arrivo

Per sostenere la diffusione dei suoi visori, Apple proverà a seguire un approccio differente con lo sviluppo e il lancio di un nuovo Apple Vision economico. Per il momento, le informazioni sulle specifiche di questo nuovo modello non sono ancora note mentre le prime indiscrezioni confermano prezzo e periodo di lancio.

Il nuovo Apple Vision economico, infatti, dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di lancio di circa 1.500 dollari, risultando molto più economico del Vision Pro, distribuito negli USA con un prezzo di partenza di 3.499 dollari. Il taglio di prezzo dovrebbe tradursi in alcuni compromessi (ancora tutti da verificare) sulla scheda tecnica e sulle funzionalità del visore.

Lo sviluppo del nuovo modello è ancora in corso e il lancio non è imminente. Apple, quindi, ha tutto il tempo di affinare il progetto per migliorarne il rapporto qualità/prezzo. Secondo le indiscrezioni emerse in queste ore, il nuovo Apple Vision economico dovrebbe arrivare sul mercato (probabilmente sempre con una distribuzione limitata ad alcuni mercati) entro la fine del 2025.