Apple Vision Pro 2 in arrivo, ma non sarà un visore economico

Apple sarebbe al lavoro su diversi modelli di Vision Pro in uscita, probabilmente, tra il 2025 e il 2027. Il colosso di Cupertino crede ancora nella realtà mista

Apple Vision Pro (in foto) è stato considerato da molti uno dei prodotti più rivoluzionari dell’azienda di Cupertino, un device che ha cercato di focalizzare l’attenzione del grande pubblico su realtà virtuale e realtà aumentata.

Tuttavia il prezzo elevato di ben 3.500 dollari, la mancanza di una vera e propria killer app, una disponibilità limitata (in Italia ancora non è acquistabile) e tanti altri limiti (peso eccessivo, autonomia limitata, ecc.) non hanno contribuito alla diffusione di massa auspicata da Apple.

Tuttavia, in un recente report condiviso dall’analista Ming-Chi Kuo, si legge che Apple avrebbe in mente di lanciare Apple Vision Pro 2 (nome non confermato) già dal prossimo anno, almeno negli Stati Uniti.

Apple Vision Pro 2, che cosa sappiamo

Il nuovo visore dovrebbe avere al suo interno un nuovo processore Apple M5 (ancora non presentato) e, contrariamente alle indiscrezioni trapelate sul web qualche mese fa, non si tratterà di un device economico ma di un vero e proprio upgrade del modello attuale.

Stando sempre ai rumor sul web, Apple potrebbe proporre addirittura due versioni differenti: una “base” con chip Apple M5, per l’utilizzo più generalista, e una con il futuro Apple M5 Pro, destinata ad utilizzi più specifici.

Quest’ultima, sempre secondo Kuo, sarebbe un prodotto ancora più di nicchia, per casi d’uso estremamente specifici (e probabilmente molto limitati) e orientato principalmente ad ambienti professionali.

Per quanto riguarda la “variante low-cost” del Vision Pro, invece, si tratterebbe di un progetto a parte, ancora in fase di sviluppo, ma posticipato al 2027.

Sul perché Apple abbia deciso di spostare la versione economica del suo device non ci sono spiegazioni, tuttavia nel suo report Ming-Chi Kuo ha fatto un confronto tra il Vision Pro e l’HomePod, lo smart speaker prodotto dalla celebre mela, con il modello low-cost HomePod mini che, pur essendo meno costoso, non è riuscito a guadagnare la fiducia del pubblico, cosa che secondo l’analista potrebbe accadere anche con la versione Lite del visore.

Apple Vision Pro, quale destino per il visore

Nonostante Ming-Chi Kuo sia, generalmente, considerato una fonte piuttosto attendibile, al momento non ci sono ancora conferme da parte di Apple dell’arrivo di un potenziale Vision Pro 2 o di un modello Lite e, anzi, le ultime indiscrezioni al riguardo non hanno lasciato presagire nulla di buono.

Dopo oltre un anno dalla presentazione di Apple Vision Pro, infatti, i volumi di vendita del visore non avrebbero raggiunto le aspettative del colosso della tecnologia e le recensioni poco positive degli utenti, si dice, avrebbero contribuito a mettere in stand-by il progetto.

Certamente i risultati non sono stati incoraggianti e, probabilmente, la celebre mela teme che lo sviluppo di un secondo visore possa portare a una situazione molto simile, per questo la decisione di realizzare un modello low-cost era sembrata la strategia giusta per conquistare gli utenti e permettergli di provare le potenzialità della realtà mista.

Per ora non resta che attendere nuove informazioni ufficiali che potrebbero arrivare già nelle prossime settimane in vista di una presentazione ufficiale nel primo trimestre del 2025, sul modello del primo Apple Vision Pro.