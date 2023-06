Apple Vision Pro non è ancora arrivato ma già spuntano gli accessori

In attesa del lancio commerciale di Apple Vision Pro, atteso a inizio 2024, debutta il primo accessorio per il visore della casa di Cupertino: è una fascia in pelle per la nuca

Presentato pochi giorni fa, Apple Vision Pro continua a far parlare di sé. Dopo essere stato promosso, con riserva, dalla stampa internazionale che ha avuto modo di provarlo in anteprima, il nuovo visore di Apple si prepara al debutto commerciale, atteso per il prossimo anno con un prezzo di 3.499 dollari.

Nel frattempo, però, iniziano ad arrivare i primi accessori per Apple Vision Pro che puntano a migliorare l’utilizzo del visore, con nuove funzionalità e maggior comfort di utilizzo. Il primo accessorio a debuttare una fascia in pelle che va a sostituire la sezione posteriore del visore di Apple.

Il primo accessorio per Apple Vision Pro

Tocca a BandWerk, azienda specializzata nella realizzazione di accessori premium per vari prodotti Apple, inaugurare il catalogo di accessori dedicati ad Apple Vision Pro. L’azienda, che realizza i suoi prodotti in Germania, ha svelato il suo primo prodotto per il visore della casa di Cupertino: Apple Vision Pro Head Band. Si tratta di un archetto in pelle che punta a rendere più confortevole l’utilizzo di Vision Pro.

L’accessorio, realizzato su licenza ufficiale di Apple come gli altri prodotti dell’azienda, è realizzato in pelle di fabbricazione italiana e arriva sul mercato in cinque diverse colorazioni (grigio, crema, grigio-arancio, nero e marrone). La fascia realizzata da BandWerk viene presentata come un accessorio sufficientemente largo e comodo che punta ad offrire la possibilità di utilizzare il visore per un tempo prolungato, senza fastidi.

Il prodotto di BandWark va a sostituire la sezione posteriore del Vision Pro di Apple, garantendo anche una possibilità di personalizzazione aggiuntiva, grazie alle diverse varianti cromatiche. L’azienda ha confermato che il lancio del suo accessorio per il visore di Apple è previsto per il prossimo anno, con tempistiche in linea con l’avvio della commercializzazione di Vision Pro. Per quanto riguarda il prezzo, invece, l’importo richiesto è di 148,50 euro. Spiccioli, rispetto al prezzo del visore

Altri accessori in arrivo

Il nuovo accessorio è solo il primo esempio di una lunga serie di prodotti che, nel corso dei prossimi mesi, andranno ad affiancare il visore di Apple. La casa di Cupertino punta a creare un nuovo ecosistema, composto da prodotti hardware (in futuro arriverà sicuramente un visore più economico ad affiancare il modello Pro presentato nei giorni scorsi), accessori e applicazioni. La presentazione avvenuta in questi giorni è solo una “preview” di quanto accadrà nel prossimo futuro.

Accessori come quello presentato da BandWerk, quindi, inizieranno ad essere molto più frequenti sul mercato, garantendo agli utenti la possibilità di accedere all’ecosistema Apple in modo ancora più completo e confortevole. Possiamo ad esempio immaginare una custodia per trasportare il visore, una per la batteria, dei cavi di alimentazione più lunghi o più resistenti e molto, molto altro.