Apple Vision Pro ora si può comprare fuori dagli USA

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Apple Vision Pro arriva ufficialmente sui mercati internazionali. Dopo l’esclusiva per gli USA l’atteso visore sbarca in oriente, Australia e alcuni paesi dell’UE

Fonte foto: JLStock / Shutterstock

Dopo il lancio in esclusiva per gli Stati Uniti lo scorso febbraio, Apple ha reso finalmente disponibile il suo Apple Vision Pro anche su alcuni mercati internazionali.

Al momento il visore della celebre mela è arrivato nella Cina continentale, a Hong Kong, in Giappone e a Singapore ma già dai prossimi mesi, il primo spatial computer di Apple sarà disponibile anche altrove, con i pre-ordini ufficialmente aperti in Australia, Canada, Francia, Germania e Regno Unito dove il lancio ufficiale è fissato al prossimo 12 luglio.

Apple Vision Pro, il futuro del visore Apple

Quando Apple parla del suo Vision Pro, lo descrive come uno strumento che “fonde contenuti digitali con il mondo reale per offrire agli utenti esperienze che trasformano il modo in cui le persone lavorano, collaborano, si connettono, rivivono ricordi e si divertono”.

Tuttavia, questo entusiasmo iniziale ha gradualmente ceduto il posto a diversi dubbi che hanno portato molti creator negli USA a restituire il proprio visore, accusandolo di scarsa maneggevolezza, autonomia limitata e una mancanza di app che possano realmente giustificarne l’acquisto.

Del resto, la stessa azienda di Cupertino è ben consapevole di questi limiti, al punto che molti membri del Vision Products Group (che hanno lavorato allo sviluppo del dispositivo) continuano a considerarlo come una specie di “prototipo” che, pur portando sul mercato un’idea molto interessante, potrebbe richiedere (almeno) altre quattro generazioni prima di raggiungere una versione in grado di soddisfare pienamente gli utenti e che possa giustificare il prezzo esorbitante di 3.499 dollari.

A fronte di questo, qualche mese fa, l’analista Ming-Chi Kuo ha affermato che Apple ha tagliato le previsioni sulle spedizioni del visore per il 2024, dissolvendo i dubbi iniziali su una eventuale carenza di display micro-OLED prodotti da Sony, uno scenario che effettivamente non si è mai verificato per mancanza di domanda, più che per carenza di offerta.

Questa situazione ha portato a un ridimensionamento dei piani futuri di Apple nel settore dei visori e, secondo quando condiviso da The Information, l’azienda avrebbe cambiato idea sull’Apple Vision Pro 2 che, almeno per il momento, non si farà.

Al suo posto, però, il colosso della tecnologia avrebbe intenzione di portare sul mercato un nuovo modello “economico“, che avrà il compito di spianare la strada alla diffusione di tali tecnologie, cercando di attirare gli utenti con un prezzo più accessibile (le indiscrezioni parlano di circa 1.500 dollari) grazie ad alcuni compromessi sul comparto hardware.

Quando arriva Apple Vision Pro in Italia

Come appare evidente dalla lista dei paesi pronti a ricevere l’Apple Vision Pro, al momento l’Italia non è ancora presente e non ci sono ancora indicazioni al riguardo, anche se stando alle indiscrezioni condivise da Bloomberg, Apple avrebbe iniziato in diversi paesi l’addestramento dei commessi degli Apple Store alla vendita del visore.

Oltretutto l’arrivo del prodotto in mercati relativamente vicini a quello italiano, fa sicuramente ben sperare e, dopo Francia e Germania, non si esclude che anche il nostro paese possa ottenere il via libera dell’azienda di Cupertino per la vendita del Vision Pro.