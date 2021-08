Apple Watch 7 arriva a settembre: le prime informazioni

Apple Watch 6 è stato lanciato dalla casa di Cupertino il 15 settembre 2020, insieme allo smartwatch economico Apple Watch SE. A distanza di un anno sembra in dirittura d’arrivo il successore, l’Apple Watch 7. Lo si deduce dalle prime certificazioni per nuovi modelli di orologi Apple, rilasciate in Russia dalla Eurasian Economic Commission.

Si tratta di sei modelli in tutto (A2473, A2474, A2475, A2476, A2477 e A2478), scovati nel database dell’ente di certificazione dai francesi di Consomac, che quasi certamente corrispondono ad altrettante versioni dello stesso orologio, differenti per dotazione (ad esempio i modelli con e senza connessione cellulare). Oppure, altra ipotesi probabile, tra questi sei modelli almeno due sono i nuovi Apple Watch SE. Non è ancora possibile dirlo con certezza, perché si tratta delle primissime informazioni sui nuovi modelli che, molto verosimilmente, verranno lanciati durante un apposito evento a settembre. Un evento durante il quale, sperano i fan, Apple presenterà anche altri nuovi prodotti.

Apple Watch 7: cosa sappiamo

L’ipotesi che gli Apple Watch 7 verranno lanciati a settembre è molto probabile, visto che sullo stesso database della Eurasian Economic Commission in Russia a giugno è apparso il primo riferimento all’iPhone 13. Difficile che Apple scelga di tenere due eventi separati per due prodotti così legati tra loro.

L’anno scorso il noto analista di mercato Ming-Chi Kuo, di solito molto affidabile, ha iniziato a parlare di possibili modifiche al design su Apple Watch Serie 7. Indiscrezioni simili, e più dettagliate, provengono anche dal leaker Jon Prosser (affidabile, ma non certo quanto Kuo): Apple Watch 7 avrà i bordi piatti, come l’iPhone 12 e i nuovi iPad Air e Pro. Potrebbe anche arrivare nel nuovo colore verde.

Anche Bloomberg si è pronunciata riportando una serie di indiscrezioni: Apple Watch 7 avrà una cornice del display più sottile, un processore più potente e la tecnologia Ultra-Wide Band (quella integrata negli AirTag, per capirci).

Apple Watch 7: avrà WatchOS 8

Una cosa certa, stando alla certificazione russa, è che tutti i modelli in uscita avranno Apple WatchOS 8 a bordo. Il nuovo sistema operativo per smartwatch della mela morsicata è stato annunciato alla Worldwide Developers Conference di giugno 2021 e la sua uscita è prevista per settembre 2021.

Tra le sue novità c’è la possibilità di archiviare le chiavi digitali, tramite Wallet, nuovi tipi di allenamento e il fatto che più app saranno compatibili con il display sempre attivo.