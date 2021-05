Apple Watch 7 avrà un design tutto nuovo

La nascita di un nuovo prodotto Apple in genere porta con sé una lunga serie di indiscrezioni che tentano di anticiparne le novità. Poco importa se si tratta di un iPhone, un Mac o un iPad: se c’è la mela sopra, se ne parla tanto e a lungo. Le voci di oggi non riguardano nessuno dei tre prodotti citati ma uno che sta al polso.

Apple Watch naturalmente, che dal 2015 ad oggi si è imposto come lo smartwatch di riferimento tanto per i clienti quanto per l’industria, la quale ha spesso tratto ispirazione dall’orologio da polso intelligente made in Cupertino. Apple Watch Series 6 è stato ufficializzato a settembre del 2020, e più o meno per lo stesso periodo di quest’anno è atteso il suo successore, l’Apple Watch Series 7. Se si trascurano alcuni piccoli dettagli, il design attuale è ancora quello della prima generazione: Apple ha preferito adottare una filosofia diversa da quella degli altri prodotti, scegliendo una via di mezzo tra i maquillage frequenti della tecnologia di consumo e le linee quasi eterne dei segnatempo da polso.

Il restyling di Apple Watch Series 7

Secondo le informazioni di John Prosser, addetto ai lavori sempre bene informato in ambito tecnologico, Apple sarebbe pronta a rivedere il design del suo smartwatch. Non uno stravolgimento, intendiamoci, solo un rinnovamento, per alcuni necessario e forse anche tardivo, che renderà le linee di Apple Watch Series 7 coerenti con gli altri prodotti in gamma.

L’informatore si dice sicuro che l’orologio dirà addio alla cassa smussata per una dai bordi netti, in accordanza con le modifiche che ad esempio differenziano gli iPhone 12 dalla generazione precedente. Inoltre i rendering a corredo della voce di Prosser mostrano la colorazione che dovrebbe esordire con Apple Watch Series 7, un verdino molto simile se non identico a quello che ha debuttato su iPhone 12 e su iPad Air, anch’esso aggiornato di recente al corso stilistico che vuole un telaio dal profilo netto e non “panciuto" come in passato.

Le caratteristiche di Apple Watch Series 7

Sulle possibili caratteristiche tecniche di Apple Watch Series 7 si sa ancora poco. Sembra abbastanza scontato che il prossimo orologio da polso della Mela manterrà un display da 1,57 pollici di diagonale sul modello con cassa da 40 millimetri e da 1,78 pollici sul più grande da 44 mm, mantenendo peraltro anche la bombatura sui bordi. Non si sa nulla invece in merito al chip, che tuttavia dovrebbe essere rinnovato come da tradizione. Nessun dubbio che sarà alimentato dal SoC Apple S7, sul quale non sono ancora arrivate informazioni.

In termini di caratteristiche software gli addetti ai lavori credono che su Apple Watch Series 7 possa esordire la misurazione della glicemia. Nessuna dichiarazione ufficiale in materia, solo delle voci partite da Rockley Photonics, azienda con sede nel Regno Unito che ha sviluppato un sistema che tramite gli infrarossi riesce ad ottenere informazioni dal sangue.

Così non si riescono solamente ad ottenere informazioni su frequenza cardiaca e ossigenazione, ma anche su glicemia e persino il tasso alcolemico. Alcuni rumor dicono che Apple stia testando questo sistema in uno stabilimento dalle parti di San Francisco.