Apple Watch 8 deluderà molti: ecco perché

Con l’arrivo del nuovo anno, iniziano a trapelare varie ipotesi su come potrebbero essere design e comparto hardware dei dispositivi Apple. Ciò non riguarda soltanto iPhone ed iPad, ma anche gli smartwatch prodotti dall’azienda, con il prossimo Apple Watch 8 che inizia già a far parlare di sé a pochi mesi di distanza dal debutto di Apple Watch 7.

Del resto si tratta di uno degli orologi intelligenti più popolari sul mercato, prodotto da una delle compagnie più all’avanguardia in quanto a tecnologie innovative. Tuttavia, sembra che anche quest’anno ci si dovrà “accontentare”, rinunciando ad una delle caratteristiche che avrebbero già dovuto essere introdotte su Apple Watch 7. Mark Gurman di Bloomberg, infatti, si è detto pessimista riguardo alla sua adozione da parte dei nuovi smartwatch. Nonostante questo, il colosso di Cupertino non ha certo bisogno di rincorrere i propri rivali, e le nuove tecnologie arriveranno soltanto quando saranno ritenute affidabili.

Apple Watch 8, cosa mancherà

Sia Gurman che l’analista Ming-Chi Kuo avevano annunciato a più riprese l’arrivo del sensore di rilevazione della temperatura corporea su Apple Watch, ma sembra che ciò non accadrà neanche nel 2022. Questa era la funzione più attesa ed era anche più probabile la sua introduzione rispetto al monitoraggio della pressione sanguigna e del livello di glicemia.

Il sensore in questione, infatti, viene già utilizzato da aziende come Fitbit sui propri smartwatch per fornire statistiche avanzate sulla qualità del sonno, sullo stress e sul recupero dopo gli allenamenti. La sua adozione aiuterebbe Apple a migliorare anche il monitoraggio del ciclo e ad implementare le funzionalità per la fertilità tanto attese dal pubblico femminile.

Nella recente newsletter Power On, lo stesso Gurman ha dichiarato che nessuna di queste funzionalità sarà presente su Apple Watch 8: la rilevazione della temperatura corporea sarà rinviata ai modelli successivi, mentre per le altre due bisognerà aspettare almeno due o tre anni.

Apple Watch 8, quali saranno le novità

In considerazione del fatto che quest’anno potrebbero mancare nuove caratteristiche per il monitoraggio della salute, Apple Watch 8 potrebbe puntare sul miglioramento di quelle attualmente presenti. Potrebbe quindi essere potenziata la parte hardware e potrebbero arrivare degli aggiornamenti software che migliorerebbero l’utilizzo della componentistica attuale. Fra gli sviluppi più attesi, per esempio, figura l’estensione dell’autonomia della batteria.

Mark Gurman aveva dichiarato anche che, con la serie 8, Apple avrebbe rilasciato una variante più resistente dedicata agli sportivi ed una entry-level. Tuttavia, è ancora presto per ipotesi di questo tipo.