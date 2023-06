Apple Watch 8, sconto imperdibile: va comprato subito

Di presentazioni non ne ha bisogno. L’Apple Watch è per molti (quasi per tutti) sinonimo di smartwatch: nonostante la concorrenza sempre più agguerrita, infatti, l’orologio smart di Apple riesce a mantenere una fetta di mercato ampissima.

Merito ovviamente di caratteristiche tecniche che lo rendono utile nelle occasioni più disparate – dalla produttività agli allenamenti fisici di ogni tipo – trasformandolo spesso e volentieri in un efficientissimo rimpiazzo dello smartphone. Merito anche di offerte top che fanno scendere il prezzo a livelli davvero interessanti. Oggi, ad esempio, l’Apple Watch 8 è disponibole su Amazon al prezzo più basso di sempre, sia nella colorazione nero mezzanotte, sia nella colorazione rossa (PRODUCT) RED. Un’offerta incredibile da non lasciarsi scappare troppo a cuor leggero.

Apple Watch 8 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un concentrato di potenza. Basta scorrere la scheda tecnica dell’Apple Watch 8 per rendersi conto delle migliorie introdotte quest’anno dai tecnici di Cupertino. Dotato di un Display Retina edge-to-edge da 41 millimetri, monta il chip S8 con processore dual-core a 64 bit, chip wireless Apple W3, chip U1 (Ultra Wideband). Insomma, tutto ciò di cui avrete bisogno per utilizzare più app contemporaneamente senza che la velocità e la reattività del wearable Apple ne risenta.

Grazie all’Apple Watch 8 potrete poi monitorare con semplicità tutti i vostri allenamenti, valutando progressi e ricevendo suggerimenti su come migliorare lo stato di forma. Lo smartwatch della Mela Morsicata può infatti registrare in maniera automatica decine e decine di differenti attività fisiche, permettendovi di tenere sempre sotto controllo i chilometri percorsi, le calorie bruciate e l’intensità dell’allenamento.

In quest’ultimo caso, entrano in gioco anche i vari sensori che aiutano a monitorare lo stato di salute fisica. L’Apple Watch Series 8 è infatti in grado di misurare 24/7 la frequenza cardiaca, il livello di ossigenazione del sangue ed effettuare un elettrocardiogramma ogni volta che ne avete la necessità. E in caso vengano registrate delle anomalie, l’orologio invierà delle notifiche così che possiate rivolgervi a uno specialista e approfondire le problematiche emerse.

L’Apple Watch, ovviamente, permette anche di interagire con l’iPhone, diventandone a tutti gli effetti un sostituto comodo e semplice da utilizzare. Dal vostro orologio smart potrete controllare la riproduzione musicale; fare e ricevere chiamate; ottenere indicazioni per raggiungere la destinazione desiderata; fare pagamenti contactless e molto altro.

Apple Watch, prezzo mai così basso: sconto e prezzo finale

Un dispositivo completo e valido, insomma, capace di rimpiazzare senza troppi problemi in vostro melafonino. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, l’Apple Watch 8 non è mai stato così conveniente come oggi. Lo smartwatch della casa di Cupertino può essere infatti acquistato con uno sconto del 18% sul listino, che vi permette di risparmiare 90 euro sul prezzo consigliato. Acquistandolo oggi, l’Apple Watch 8 costa 419,00 euro, prezzo mai visto sinora.

