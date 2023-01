Apple Watch 9 è stato cancellato: cos'è successo

Apple Watch 9 non si farà. O meglio si farà ma non avrà questo nome. Sono infatti molti i rumor che parlano di un prossimo smartwatch di Apple con un nome diverso da quello da tutti previsto: non più Apple Watch 9 ma Apple Watch X (o Apple Watch 10).

La pratica di saltare un numero nella denominazione di un prodotto appartenente ad una serie non è nuova per Apple, né per altre famose aziende tech. Infatti a Cupertino non mai stato lanciato l’iPhone 9, e dall’8 si è passati direttamente all’iPhone X.

Stesso discorso per Microsoft, che da Windows 8.1 è passata a Windows 10. Non è nemmeno mai nato Oppo Find X4, perché da Oppo Find X3 è nato direttamente Oppo Find X4. In tutti i casi il motivo del salto del numero è sempre stato lo stesso: la scaramanzia.

Il numero 9, come anche il 4, in alcune nazioni (Cina in testa) portano sfortuna.

Apple Watch X: come sarà?

Il nome non sarà l’unica novità di Apple Watch 10: secondo diversi rumor, infatti, Apple approfitterà del "salto" per cambiare anche design accontentando anche molti fan, visto che l’Apple Watch è il prodotto Apple sempre più uguale a sé stesso, anno dopo anno.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, invece, si ipotizza un passaggio dalla tecnologia OLED per lo schermo a quella micro LED, così come un nuovo sensore per la glicemia nel sangue.

Entrambe le novità, però, potrebbero in realtà essere appannaggio di un altro modello molto atteso: Apple Watch Ultra 2, successore del primo Watch Ultra presentato a settembre 2022.

Apple Watch Ultra 2: come sarà?

Il fatto che Apple Watch Ultra sia recentissimo rafforza l’ipotesi che la sua seconda generazione non arriverà prima di fine 2024 o, addirittura, a inizio 2025. Di tempo per speculare e per far girare rumor ce n’è ancora tantissimo, quindi.

Gli analisti di DSCC, azienda specializzata nell’analisi del mercato dei display, fanno notare come uno schermo micro LED sia molto più caro di un OLED, specialmente se deve raggiungere l’elevatissima luminosità di picco (fino a 1.000 nit) dell’attuale display di Apple Watch Ultra.

Di conseguenza, viene da escludere che il display micro LED possa arrivare su Apple Watch X/10 e viene anche qualche dubbio su una sua possibile implementazione su Apple Watch Ultra 2.

Tuttavia, i rumor parlano di un Ultra 2 con un nuovo schermo micro LED da 2,1 pollici, prodotto da LG, che sarebbe leggermente più grande di quello montato sugli attuali Apple Watch Ultra (che è da 1,9 pollici).

Questo display micro LED offrirà una densità di pixel di 325 ppi, leggermente inferiore ai 338 ppi dello schermo di Apple Watch Ultra.