Apple Watch e AirPods Pro: grandi novità in arrivo nel 2022

Il 2022 dovrebbe essere particolarmente ricco di novità per chi osserva con attenzione il mondo Apple: secondo le anticipazioni dell’affidabile Ming-Chi Kuo, la Mela presenterà, tra gli altri, due modelli di Apple Watch oltre all'"ovvio" Series 8, di cui uno inedito, e riuscirà ad ufficializzare entro fine anno anche le AirPods Pro 2.

A parlare delle novità Apple in arrivo nel 2022 è Ming-Chi Kuo, uno tra gli informatori più affidabili che si occupa della Mela. Secondo le informazioni in suo possesso, l’anno che sta per arrivare sarà ricco di novità per i fan di Apple. Oltre agli iPhone 14, il cui lancio ovviamente non è in dubbio, oltre alle novità in ambito Mac e al possibile debutto del chiacchieratissimo (e costosissimo) visore per la realtà aumentata, Apple avrebbe in serbo parecchie novità, ossia ben tre nuovi Apple Watch e le AirPods Pro di seconda generazione, delle quali si parla da tempo ma che, nonostante i rinvii di cui si parla, secondo Kuo arriveranno nel 2022.

I tre nuovi Apple Watch, di cui uno inedito

Dei tre modelli di Apple Watch, uno non è per niente in dubbio: è Apple Watch Series 8, la classica revisione dell’orologio smart della Mela per la quale vale lo stesso ragionamento fatto per iPhone. L’appuntamento annuale del Watch top di gamma, insomma, non è e non può essere in dubbio, e dovrebbe arrivare con un set di sensori rinnovato, tra cui quelli che consentiranno una rilevazione non invasiva dei valori glicemici di cui si parla da mesi. Al Series 8 si aggiungeranno due versioni, di cui una inedita.

La prima è Apple Watch SE, ossia la variante leggermente meno dotata dei “Series" che viene offerta ad un prezzo più accessibile e che a questo punto sembra che Apple voglia aggiornare ogni due anni, con un ciclo vitale quindi doppio rispetto al filone dei Watch top di gamma. Sulla nuova generazione di Apple Watch SE, per il momento, non si sa nulla, ma secondo Kuo è destinata ad arrivare sul mercato nel corso del 2022.

La seconda variante di Apple Watch è inedita: si tratterà di una versione “rugged", ossia rinforzata, del top di gamma Series 8, pensata in modo specifico per chi fa dello smartwatch un utilizzo gravoso come sport estremi o che mettono l’orologio intelligente in situazioni di potenziale pericolo. Insomma, l’Apple Watch “rugged" sarà molto più resistente e pronto ad ogni scenario di qualsiasi altro Watch mai prodotto.

AirPods Pro 2 entro fine 2022

Per quanto riguarda le cuffiette auricolari wireless al top della gamma Apple, le AirPods Pro 2, Kuo è allineato alle indiscrezioni più recenti, ossia quelle che prevedono un debutto della nuova generazione a fine 2022. Secondo l’analista, AirPods Pro 2 arriveranno con un chip “aggiornato in maniera significativa" (le attuali utilizzano ancora il chip Apple H1) che potrebbe essere sfruttato insieme a diversi nuovi sensori per la rilevazione di alcuni parametri relativi alla salute.

Si parla inoltre di una revisione estetica che potrebbe anche mandare in pensione le “stanghette" che caratterizzano le AirPods fin dal lancio, in favore di un design più simile a quello delle recenti Beats Fit Pro.