Apple Watch Ultra: 3 colori in super sconto

L’Apple Watch Ultra non ha bisogno di troppe presentazioni, è un dispositivo unico nel suo genere. E’ lo smartwatch progettato per gli appassionati di sport estremi e per gli atleti che vogliono il massimo dell’affidabilità e robustezza da un orologio con funzioni smart avanzate. Il tutto, però, ad un prezzo molto elevato. Per fortuna, in questi giorni, su Amazon è in corso un’offerta su alcune combinazioni di cinturini e colori, che permettono di risparmiare un bel po’ rispetto al prezzo di listino.

Apple Watch Ultra – GPS + Cellular – Cassa 49 mm – Cinturino Alpine Loop – Galassia

Apple Watch Ultra – GPS + Cellular – Cassa 49 mm – Cinturino Alpine Loop – Verde

Apple Watch Ultra – GPS + Cellular – Cassa 49 mm – Cinturino Trail Loop – Giallo e beige

Apple Watch Ultra: caratteristiche tecniche

Apple Watch Ultra è costruito per essere sempre affidabile. La cassa è in titanio, in grado di resistere senza problemi anche agli ambienti più estremi. Ha infatti una certificazione IP6X, che indica una elevata eristenza alla polvere. Non c’è una certificazione di resistenza all’acqua, ma Apple sostiene che l’orologio può resistere fino a 100 metri di profondità. Difatti ha funzioni dedicate alle immersioni coadiuvate da profondimetro e sensore di temperatura dell’acqua.

Inoltre, il Watch Ultra ha una doppia certificazione EN13319 e MIL-STD 810H, il che significa che è possibile indossare questo dispositivo anche in ambienti estremi e sottoporlo a "stress" notevoli.

Il display misura 1,92 pollici, è di tipo Retina OLED, protetto da vetro zaffiro, per resistere meglio a urti e graffi. E’ anche Always On, cioè sempre acceso, e ha una luminosità di picco eccezionale: 2.000 nit. Ciò significa che lo schermo è ben visibile anche sotto il sole del deserto.

Con la "modalità Dark" di contro, è possibile leggere meglio lo schermo in ambienti con scarsa illuminazione, come le grotte o il sottobosco fitto. Questa funzione impedisce alla luce di diffondersi intorno all’utente, rendendo più confortevole la lettura.

Il nuovo sistema di monitoraggio della salute ha i sensori per la temperatura corporea, la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2). L’orologio è in grado di eseguire un ECG, cioè l’elettrocardiogramma, e rilevare battiti cardiaci anomali, l’indice di stress, la qualità del sonno, tracciare il ciclo mestruale.

Per gli sportivi più esigenti, invece, ci sono GPS a doppia frequenza, accelerometro, giroscopio, barometro, altimetro sempre attivo, bussola, e sensore per il rilevamento della temperatura dell’acqua.

Apple Watch Ultra ha sempre la connessione cellulare e grazie al doppio altoparlante è possibile ascoltare le chiamate in entrata, mentre dal microfono si possono anche impartire comandi vocali all’assistente Siri. I sistemi di emergenza includono sia la rilevazione di incidenti, cadute che l’invio di messaggi SOS per la richiesta di aiuto. Inoltre è stata installata una sirena di allarme a 86 decibel, utile a attirare l’attenzione in caso di pericolo.

Chiude la scheda tecnica la batteria con capacità di 542 mAh con ricarica wireless che, secondo le specifiche di Apple, assicura un’autonomia di 60 ore con utilizzo in modalità risparmio energetico che scendono a 36 ore se il dispositivo è usato in modalità normale.

Apple Watch Ultra: l’offerta Amazon

Apple Watch Ultra è uno smartwatch di fascia premium, costruito con materiali e cura superiori e che ha un prezzo molto elevato: 1.009 euro. Al momento è possibile risparmiare scegliendo i modelli con cinturino Alpine Loop, in tessuto elasticizzato molto resistente. Questi modelli sono disponibili in offerta su Amazon, in tre colori, a 929,99 euro (-8%, -80 euro).

