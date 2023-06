Friggitrice ad aria a prezzo mai visto prima: sconto incredibile

Comprendere il perché le friggitrici ad aria abbiano avuto un così rapido successo è meno difficile di quanto si possa immaginare. Questi piccoli elettrodomestici consentono infatti di cucinare in maniera sana e veloce per tutta la famiglia, senza sporcare pentole su pentole (o padelle su padelle) che poi dovrete lavare a mano perché non entrano in lavastoviglie.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui.

La friggitrice ad aria Ardes Eldorada Air Fryer Maxi ne è un esempio lampante. Con il suo ampio cestello – lavabile in lavastoviglie una volta raffreddato – permette di preparare manicaretti per tutta la famiglia, senza che sia necessario avere conoscenze e capacità da chef. Basterà infatti inserire gli ingredienti nel cestello, scegliere il programma di cottura desiderato e il gioco è fatto. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, è anche economico: il prezzo non è mai stato così basso.

ARDES Eldorata Air Fryer Maxi

Friggitrice senza olio ARDES Eldorada Air Fryer Maxi: caratteristiche e funzionalità

Preparare pranzi e cene per tutta la famiglia non è mai stato così semplice. La friggitrice ad aria ARDES Eldorada Maxi, infatti, è dotata di un capiente cestello da 5 litri, all’interno del quale sarà possibile inserire ingredienti a sufficienza per preparare un pasto completo per la propria famiglia.

La cottura, poi, non richiede particolari conoscenze o abilità culinarie: la friggitrice senza olio in offerta su Amazon mette a disposizione sette diversi programmi di cottura preimpostati tra i quali scegliere. E se nessuno dovesse andare bene, nessun problema: dal comodo pannello di controllo frontale potrete impostare temperatura e durata così da preparare piatti esattamente come piacciono a voi. Grazie alla tecnologia RapidAir, infatti, la friggitrice è in grado di raggiungere velocemente la temperatura desiderata e distribuire uniformemente il calore all’interno del cestello, per cotture sempre perfette.

Una volta terminata la cena, nessun timore. Dopo che si sarà raffreddato, il cestello e altre parti rimovibili potranno essere lavate in lavastoviglie senza paura di rovinare il rivestimento interno.

Friggitrice ad aria al prezzo più basso di sempre su Amazon: sconto e prezzo finale

Come accennato inizialmente, acquistare la friggitrice ad aria per tutta la famiglia marchiata ARDES non è mai stato economico come oggi. Su Amazon è infatti disponibile con uno sconto del 46% che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Grazie a questa maxi offerta, la friggitrice ARDES Eldorada Air Fryer Maxi costa solamente 64,89 euro, quasi 60 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

ARDES Eldorata Air Fryer Maxi