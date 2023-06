Friggitrice ad aria Ariete al minimo storico: non è mai stata così conveniente

Non solo piccole porzioni di patatine o qualche crocchetta di pollo da mangiare al volo. Sul mercato sono infatti disponibili anche friggitrici ad aria extralarge, caratterizzate da un cestello più ampio della media grazie al quale potrete preparare più piatti contemporaneamente, senza dover aspettare che termini la cottura dell’una o dell’altra.

La friggitrice senza olio Ariete Airy Fryer Oven ne è un esempio lampante. Grazie al suo cestello ampissimo, infatti, permette di preparare piatti per tutta la famiglia o per un gruppo di amici in pochissimo tempo e senza troppa fatica. Potrai addirittura preparare degli ottimi polletti arrostiti in casa, senza doverli acquistare dalla rosticceria sotto casa. E grazie allo sconto top di oggi su Amazon, la pagherai pochissimo: non è mai stata così conveniente.

Ariete Airy Fryer OVen

Ariete Airy Fryer Oven scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il cestello da 11 litri e la possibilità di poterlo "organizzare" come meglio si desidera sono certamente tra i maggiori punti di forza dell’Ariete Airy Fryer Oven. La friggitrice ad aria del marchio italiano ti permetterà, infatti, di preparare diverse pietanze contemporaneamente, accontentando così richieste ed esigenze di tutti i familiari.

Grazie alla presenza di tre griglie sovrapposte potrai infatti friggere ad aria i piatti più disparati: dal pollo allo spiedo (grazie alla funzionalità girarrosto) alle patatine, passando per fritture di pesce e verdure pastellate. Non solo: sfruttando l’esclusiva tecnologia di cottura, potrai realizzare anche degli ottimi dolci da servire ai commensali a fine pasto.

Insomma, grazie all’Ariete Airy Fryer Oven potrai accontentare anche i palati più esigenti, senza impiegare troppo tempo o fare troppa fatica. Basterà scegliere uno degli otto programmi di cottura preimpostati, mettere gli ingredienti nella friggitrice senza olio e attendere che siano cotti.

Utilizzarla, poi, è più semplice che mai. Nella parte superiore è presente un pannello di controllo intuitivo dal quale potrete scegliere uno dei programmi di cottura o, tramite le manopole, settare manualmente la durata e la temperatura massima.

Ariete, la friggritrice ad aria costa pochissimo: sconto e prezzo finale

Una friggitrice ad aria completa e versatile, dunque, che faciliterà non poco la tua vita tra i fornelli. Il tutto a un prezzo decisamente vantaggioso. La Ariete Airy Fryer Oven è infatti disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre. Merito dello sconto del 34% garantito dal colosso del commercio elettronico, che fa scendere il prezzo a 99,00 euro, livello più basso mai raggiunto dalla friggitrice ad aria su Amazon. Il risparmio è considerevole: acquistando la Ariete Airy Fryer Oven oggi risparmierai oltre 50 euro sul prezzo di listino.

